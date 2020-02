MomentoBarreto: el hashtag con el que los tuiteros reconocen sus patinadas

“¿Cuándo usted dice carteles, realmente, a qué carteles se está refiriendo? ¿Literalmente a los carteles que están por las calles?”, preguntó la conductora argentina Gisela Barreto al evangelizador Mariano Restrepo, que hablaba sobre la venta de drogas en distintos países.

Una vez que se hizo conocido el video de la entrevista las reacciones fueron inmediatas y Barreto recibió burlas e insultos de todo tipo.

Sin embargo, unas horas después, alguien creó el hashtag #MomentoBarreto, en el que los usuarios de Twitter empezaron a confesar que, al igual que la conductora, todos patinamos alguna vez.

Basta con algunos ejemplos.

#MomentoBarreto cuando pedí turno para hacerme un piercing por insta. Me dijo "en que zona" y respondí "zona centro". Me preguntaba en que zona de la oreja, no en que zona vivía 🤦🏼‍♀️

Mi #MomentoBarreto fue estando embarazada. Trabajo, encuentro en la máquina de café con compañero, no amigo, COMPAÑERO de sólo hola, que tal. Me mira la panza, sonríe y me pregunta: - y el sexo? - y...como se puede. Nunca NUNCA me voy a olvidar de la cara del flaco. El horror. — 💚мαяα 💚 (@NegraPorDentro) February 25, 2020

Mi #MomentoBarreto fue cuando me estaban enseñando a jugar al truco y me dijeron "vení", me pare y fui al lado del que me lo dijo. — Angélica Pickles💚 (@MagaMabaMa) February 24, 2020

Mi #MomentoBarreto fue cuando me estaban enseñando a jugar al truco y me dijeron "vení", me pare y fui al lado del que me lo dijo. — Angélica Pickles💚 (@MagaMabaMa) February 24, 2020

Momento Gisela Barreto de mi Nona: la pedicura le dijo que tenía pie de atleta y ella dijo "gracias" #MomentoBarreto — Piatti Draftsman (@MauricioPiattiG) February 25, 2020