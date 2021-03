Archegos Capital: el colapso de un opaco fondo de inversión que tiene en vilo a los mercados

Dos de los mayores bancos de inversión del mundo, el suizo Credit Suisse y el japonés Nomura, afirmaron que podrían sufrir grandes pérdidas (hasta US$2.000 millones en el caso del segundo) por la caída de Archegos Capital Management.

Se trata de un fondo de inversión familiar creado por Bill Hwang, un multimillonario con base en Nueva York que, a pesar de haber tenido problemas con las autoridades financieras en el pasado, había logrado convertirse en un importante operador en Estados Unidos.

Tanto es así que el colapso de su fondo de inversión podría representar "la pérdida de riqueza personal más espectacular de la historia", aseguró en Twitter el millonario inversor en criptomonedas Mike Novogratz.

When the facts come out, my sense is the Bill Hwang blow up will be the most spectacular personal loss of wealth in history. If I was an investigative reporter, I’d be working 24-7 since this is cover story material. How he quietly got so rich and how fast it all disappeared.