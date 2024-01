Bombazo: Xavi anuncia que se va del Barcelona al final de temporada

Bombazo en las oficinas del Barcelona. Xavi anunció en rueda de prensa que dejará su cargo como entrenador del equipo culé al final de la presente temporada, luego de caer por 5-3 ante el Villarreal por la jornada 21 de LaLiga EA Sports, tras reunirse con Joan Laporta, presidente de la institución, y la comisión directiva.

Xavi Hernández anuncia que el 30 de junio dejará de ser entrenador del FC Barcelona: "Creo que la situación merece un cambio de rumbo y como culer no puedo permitir esta situación"

"Me gustaría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador. Hemos estado hablando, la situación se merece un cambio de rumbo, y no puedo permitir esta situación como culé. Lo tenía decidido hace unos días. Tal y como ha ido, es el momento. El club necesita un cambio de dinámica. Pensando en el club, en los jugadores... juegan con demasiada tensión. Lo mejor es irme. Daré todo lo mejor de mí. Creo que podemos hacer una gran temporada", manifestó Xavi nada más arrancar la rueda de prensa.

"Precisamente, no sé si me he explicado bien, esta decisión destensa la situación general. Me siento el máximo responsable, creo que las cosas han funcionado muy bien, se ha hecho un trabajo muy bueno pero creo que nuestro proyecto debe ser hasta el 30 de junio. Creo que liberará a los jugadores y destensará la situación general del club. Hace días que tengo tomada la decisión y de alguna manera me he liberado", complementó el español.

¿Cambiará Xavi su decisión si gana la Champions?



La respuesta del técnico es clara.

"Lo que veo que no libero la situación de los jugadores y de la junta, y no quiero ser una rémora para el club, quiero ser siempre una solución, nunca quiero ser un problema. Fui una solución hace dos añosy tres meses pero ahora, pensando con el corazón y pensando en el club, para el que quiero lo mejor, lo mejor es que lo deje el 30 de junio. Agradecer al presidente la confianza. Tenemos un presidente que es la hostia, tanto él como Rafa, como Alejandro son muy válidos y creo que esto destensará la situación", agregó.

El Barcelona atraviesa una crisis futbolística desde hace tiempo e inicios de la presente temporada, sumado a los constantes errores defensivos. En la actualidad, se ubica a 10 puntos de la cima en LaLiga, con los octavps de final de la UEFA Champions League por delante, la reciente eliminación en la Copa del Rey y la durísima derrota en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid.

"La sensación de ser entrenador del Barça es desagradable, es cruel, sientes que te faltan al respeto muchas veces, que no te valoran el trabajo y es un desgaste terrible a nivel de salud mental, de estado de ánimo, soy un tío muy positivo pero la energía va bajando hasta el punto que dices que no tiene sentido continuar. Y es asñi, lo tengo decidido hace tiempo y es una situación que ya afecta al club. Y entonces tengo que decidir que me marcho el 30 de junio, sin más", concluyó.