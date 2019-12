Comprar a mitad de precio y generar impacto social

NudaProp brinda servicios profesionales sobre la modalidad de nuda propiedad. Su servicio personalizado conecta a aquellas personas que quieren vender una propiedad y conservar el usufructo - es decir seguir viviendo en su casa o alquilarla a un tercero - con aquellos que quieren invertir a mediano o largo plazo a un precio mucho más competitivo, incluso la mitad, que el del mercado.

Las creadoras Valeria Delfino y Constanza Boix, mamás, emprendedoras y empresarias, cuentan que el emprendiendo se terminó de validar en este último año “en el que logramos 13 compraventas bajo esta figura legal de nuda propiedades”.

Desde hace un poco más de 2 años NudaProp es la primera empresa dedicada exclusivamente a esta modalidad, y puso este tema sobre la mesa para ampliar el mercado y las posibilidades de las familias y las personas mayores que quieren rentabilizar las propiedades de forma diferente.

Esta modalidad cuenta con total respaldo legal en el código civil, muy conocida por algunos profesionales pero todavía desconocida para la mayoría de las personas, inclusive en la región. La propiedad se puede dividir en dos derechos, y venderlos por separado: por una parte la nuda propiedad y por otra parte conservar el usufructo o viceversa.

“A todos los que les explicamos que existe esta posibilidad, quedan gratamente sorprendidos porque no sabían que se podía hacer un negocio así y los alienta a poder finalmente vender o comprar”, explicó Constanza Boix.

La costumbre en Uruguay es vender la propiedad plena. Vender la nuda propiedad significa enajenar una parte de la propiedad pero conservar el uso de por vida o de forma temporal. Luego de transcurrido ese tiempo fijado por las partes, la propiedad pasa a ser plenamente del comprador.

El proyecto, que fue apoyado por la Agencia Nacional del Desarrollo (Ande) y también cuenta con el respaldo del Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE) de la ORT, “tiene mucho de sensibilidad porque nos preocupan las personas que acuden a nosotras, es mucha la responsabilidad que sentimos frente a las situaciones que nos plantean. Detrás de cada inmueble hay un hogar, hay historias, hay necesidades económicas, hay familias, por eso es un valor muy importante que predicamos a todo el equipo es tener empatía, ponerse en sus zapatos y entender al otro”, resaltó Valeria Delfino.

Como en su mayoría la parte vendedora son personas de tercera edad “se crea una relación donde se apoyan mucho en nosotras, se genera una relación de confianza y agradecimiento en que pudieron lograr un negocio redondo”

Sin duda esta figura legal es una modalidad de gran impacto social porque “te permite beneficiarte a ti con una inversión con rentabilidades muy competitivas pero al mismo tiempo ayudás a mejorar la calidad de vida de otra persona, ya sea porque está mal económicamente o porque desea cumplir sueños o proyectos que no puede cumplir con su economía del momento, ese impacto es un valor muy fuerte”, explicó Delfino.

En su corta vida, el emprendimiento ya les ha dado muchas satisfacciones: “lo que a veces no se ve en la sociedad es que la gente mayor se siente muy sola, por eso algo muy gratificante que nos cuentan después de vender su propiedad es que empiezan a salir, porque algunos no tenían la plata ni para ir al cine, o a invitar amigos a su casa, hay una reactivación de su vida social que la falta de dinero no lespermitía tener, la venta les permite disfrutar de sus últimos años como se merece todo el mundo”, dijo Boix.