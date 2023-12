El Tirri contó que se ve en la final del Bailando 2023 y comentó contra quién la querría disputar

Aunque el baile no sea su especialidad, este año El Tirri ha sorprendido con producciones espectaculares en cada una de sus coreografías, y actualmente se encuentra entre los 18 mejores del Bailando 2023 (América). En una entrevista con Primicias Ya, expresó: "Lo estoy palpitando con mucho amor porque lo estamos dando todo. Con Fio Giménez y Mati Ramos tengo un equipo tremendo, y le estoy poniendo todo el show así que estoy contento".

Más positivo que nunca y con hambre de ganar, añadió: "Acá hay que estar pie a pie, yo voy gala tras gala, voy pasando y buenísimo. Estoy preparado para todo y ojalá llegue a la final. Yo creo que todo es cuestión de la cabeza. Si me propongo a llegar, llego".

Reflexionó sobre el proceso del concurso: "Uno a veces se puede enojar o le puede no gustar, pero en realidad uno está acá para bailar y si acepta que esto es un reality y en definitiva un juego, vos tenes que saber jugar. Yo me puedo poner mal porque a veces ensayo 20 horas por día y no me sale lo que quiero, pero ellos están para evaluar y yo para bailar".

Además, eligió a su candidata ideal para un mano a mano en la final y confesó: "Me gustaría con Charlotte (Caniggia). Me encantaría porque la amo, después con cualquier otra, pero si me decís una, con Charlotte".

En un plano más personal y familiar, aseguró que ve a Marcelo muy bien y enamorado de Milett. "Es un signo muy lindo para mí verlo feliz a él". "Y a mi Mimi Marcelo la adora, le hizo un asado de bienvenida con Milett, toda la familia y los chicos. Es muy lindo tenerla entre nosotros", agregó sobre su relación.

Por último, en cuanto a los planes para el 2024, adelantó: "Hay proyectos para teatro, estamos también con un reality, hay otras cosas en televisión. Pero yo lo que más priorizo es la salud, todo lo demás va y viene, espero que todo siga en orden para seguir disfrutando".