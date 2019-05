En un momento excepcional para la ganadería, Pantalla Uruguay hizo un remate histórico

Con una venta del 100% de la oferta finalizó este viernes el 204° remate de Pantalla Uruguay, con la 6ª Ganadera Angus como aditivo especial, que tuvo una agilidad y demanda que superó las expectativas.

Durante el jueves 30 y viernes 31, el conosrcio vendió los 12.200 vacunos ofrecidos desde la Rural del Prado con una “agilidad y avidez imponente por todas las categorías”, según expresó Federico Jaso, integrante de Pantalla Uruguay.

En diálogo con El Observador, el director de Jaso y Jaso, aseguró que fue un remate “histórico” dado el momento que atraviesa la ganadería.

En ese sentido, hizo referencia a que algunas categorías tuvieron sus destaques. Entre ellas, hizo mención especial a los valores alcanzados por la vaca de invernada que promedió US$ 1,64 por kilo, por la ternera (US$ 2,19 de promedio) y por los vientres preñados, donde la vaquillona promedió US$ 758 y la vaca US$ 744 al bulto.

En tanto, resaltó la venta de un lote de vaquillonas Angus de Juan Carlos Gadea, de Lavalleja, vendido por US$ 925.

En tanto, relató que los precios se formaron 100% entre productores ya que no estuvo operando la exportación.

Un punto a destacar es que todos los valores son al contado y sin descuento financiero.

La siguiente venta del consorcio, correspondiente al 205° remate, se hará el 27 y 28 de junio. El cierre de inscripciones será el próximo viernes 14.

Todos los detalles están disponibles en pantallauruguay.com.uy.

Los valores

Lanares.