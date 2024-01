Furia explicó lo que siente por Lisandro y por qué no le sirve que se quede en la casa de Gran Hermano

Este domingo en Gran Hermano (Telefe), Juliana "Furia" Scaglione protagonizó una conversación reveladora con Martín Ku sobre sus sentimientos hacia Lisandro Navarro. Mientras le cortaba el pelo a su compañero frente al espejo del baño, la participante más polémica del certamen se abrió y compartió sus emociones con "El Chino", utilizándolo como confidente en un momento íntimo.

La charla se centraba en la posible eliminación de algún concursante esa noche. "Licha no se va", le aseguró Martín a Furia en un intento de tranquilizarla. Esta afirmación fue el punto de partida para que la concursante revelara abiertamente sus sentimientos hacia su compañero.

“Tampoco me sirve mucho que se quede. Si está de novio, no me sirve. Literal, me voy a tener que volver a hacer la paj... acá. Es una persona visualmente muy sexual, no lo voy a ver. Tengo que controlarme, reconoció la líder de “Las Furiosas”.

Al escuchar la contundencia de esa afirmación, Ku le preguntó: “¿Estás muy cebada?”. “Sí, al ser una persona sexualmente activa y no poder hacer algunas cosas acá, me tengo que controlar. Tampoco es que soy una morbosa, que quede claro. Pero... si me gusta alguien voy y lo encaro”, respondió Furia sin filtros.