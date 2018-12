Hay toneladas de compras web acumuladas sin despachar por paros del Correo

El sindicato de funcionarios postales (AFPU) realiza medidas reclamando el ingreso de personal al Correo. Este jueves ocupó la sede central, pero además desde el martes 11 no reparten paquetes que llegan al Aeropuerto Interancional de Carrasco desde el exterior adquiridos a través de internet. Eso generó una acumulación de envíos ingresados bajo la franquicia para encomiendas internacionales que están exentos de impuestos si cumplen con determinados requisitos.

Las transacciones a través de ese régimen crecen sustantivamente en diciembre porque los usuarios habituales de la franquicia aprovechan para realizar compras de diferentes artículos en Estados Unidos o China para luego regalarlos en las fiestas tradicionales.

La operativa normal es la siguiente. Llega mercadería en diferentes vuelos de compañías aéreas al aeropuerto y se descarga en la terminal. Habitualmente los paquetes son enviados a un centro de distribución del Correo. Pero como los funcionarios no están recibiendo envíos en ese local, quedan dentro de la terminal.

Este jueves había varias toneladas de mercadería acumulada en Carrasco y la capacidad de almacenar estaba colmada. Ante esa situación, son pocas las opciones. Una es que el aeropuerto contrate contenedores para apilar la mercadería en ellos. Otra es que se comunique al exterior que no se envíen más encomiendas hacia Uruguay. La tercera es que los paquetes queden a la intemperie por no disponer de lugar físico bajo techo.

El gremio tampoco recibe en sus locales encomiendas para repartir en Montevideo o el interior. Las diferencias entre el sindicato y las autoridades se arrastran desde hace meses.

El presidente de AFPU, Juan González, señaló que a principios de año se acordó con el directorio del Correo el ingreso de personal. A partir de esa decisión, se realizaron varios llamados a los que se presentaron cerca de 40 mil personas interesadas. Sin embargo, en las últimas semanas hubo un cambio de postura y el Poder Ejecutivo pidió dar marcha atrás y no tomar nuevos funcionarios. Este jueves, a pesar de la ocupación, el sindicato permitía el ingreso de personas que se habían presentado a últimos llamados y tenían pactadas entrevistas en la sede central de Ciudad Vieja.

Durante esta semana, hubo nuevos contactos entre trabajadores y Directorio pero no se registraron avances. “El problema es en el Ministerio de Economía, el tema es que alguien tiene que tomar la responsabilidad de decirle a la población que si no entra el personal que se precisa al Correo, no se puede cumplir con el servicio, pero nadie dice nada”, dijo González a El Observador.

El dirigente informó que cada año hay entre 70 y 80 trabajadores que se van del Correo por distintos motivos, pero el personal no se repone. Actualmente la dependencia cuenta con unos 200 empleados.

Este viernes, el sindicato será recibido por el subsecretario de Industria, Guillermo Moncecchi, quien además asumirá como titular de esa cartera en enero luego de la renuncia de Carolina Cosse a su cargo para dedicarse a la campaña política.

A su vez, el sindicato ya fijó una asamblea de funcionarios para el próximo jueves. En caso de no concretarse avances previos, se podrían adoptar nueva medidas en la empresa pública. Además exige respuestas porque el plazo para el ingreso de personal en el organismo expira a fines de febrero.

En tanto, la presidenta del Correo, Solange Moreira, prefirió no hacer declaraciones sobre el conflicto al ser consultada por El Observador.