Honda Uruguay celebra sus 40 años con la apertura de un local en Carrasco y un exclusivo modelo deportivo, el nuevo Civic Type R

En el año de su aniversario número 40 y como motivo de festejo, Honda Uruguay celebra este 2020 con la inauguración de su local en Carrasco y la llegada al mercado uruguayo del nuevo Honda Civic Type R.

“La calidad y confiabilidad de los vehículos Honda, sumado a la búsqueda de la satisfacción de los clientes como política principal de la empresa” han consolidado a Honda en el mercado nacional, siendo “una de las marcas más reconocidas del país” desde su año de llegada en 1979, explicó el director de Honda Uruguay, Alberto Pereira Bunster.

Para satisfacer las necesidades de sus clientes, Honda Uruguay comenzó hace tres años con un proyecto que se consolidó el pasado lunes 7 de setiembre con la inauguración de su nueva sede en Carrasco, en avenida Italia 5609 y José Ordeig. “Atendiendo las necesidades de nuestros clientes, y el público en general diseñamos un local visible y más al alcance de esta zona de Montevideo”, contó el supervisor de ventas de la compañía, Félix Pereira Páez.

La nueva ubicación permite estar más cerca de un gran número de actuales y potenciales clientes.

Honda Uruguay a lo largo de sus 40 años estuvo ubicada en el centro de Montevideo. Ahora, si bien traslada su sede principal a Carrasco, mantendrá abierto su tradicional local Centro de Javier Barrios Amorin 1785. Con la incorporación del nuevo local, los clientes o potenciales interesados pueden elegir cual local de Honda le queda más accesible. “Hoy en Honda, cada cliente puede elegir donde adquirir su nuevo 0Km o realizar el servicio correspondiente sintiéndose cómodo tanto en Honda Carrasco o Honda Centro”, agregó el supervisor de ventas.

En el interior, Honda Uruguay ya contaba con una red de puntos de venta y servicios autorizados distribuidos en varios departamentos del país.

Honda Uruguay comenzó hace tres años con un proyecto que se consolidó el pasado lunes 7 de setiembre.

La inauguración de este nuevo local llegó en medio de la emergencia sanitaria derivada por el coronavirus. Dos situaciones similares supo enfrentar Honda Uruguay en 1982 y en 2002, dos años de crisis que, según el director, le dejaron “muchas enseñanzas” a la empresa que utilizó ahora para enfrentar las consecuencias de la pandemia. “La preocupación principal fue estar cerca de nuestros clientes siempre, informándoles de todas las medidas de seguridad sanitaria tomadas para proteger su salud, tanto en la presencia física de nuestro local como en la realización de servicios a domicilio. También se contó con estructura informática para realizar teletrabajo en las actividades que era factible hacerlo, y contamos con la adhesión del personal para adaptarse a la nueva situación”, explicó. Esta situación derivó en que “la evolución de ventas en el inicio del año se ubicara por debajo de los niveles del año pasado, con la llegada del covid-19”, agregó. Sin embargo, a partir de junio, y de la mano de una política comercial agresiva basada en modelos exitosos y precios muy competitivos, las ventas de unidades cero kilómetro se recuperaron y llegaron a niveles muy similares a los de 2019.

Cercanía con el cliente

El lema “The Power of Dreams” ha acompañado a Honda a lo largo de su existencia.

La ubicación la nueva sede no solo da visibilidad a Honda, dada la cantidad de vehículos que circulan por avenida Italia, una de las principales avenidas de Montevideo, sino que también les permite estar más cerca de un gran número de actuales y potenciales clientes.

Honda Uruguay a lo largo de sus 40 años estuvo ubicada en el centro de Montevideo.

Pereira Páez destacó el proceso de continuidad por el que ha evolucionado Honda Uruguay en estos 40 años y contó que, si bien para el público el local se inauguró el lunes 7 de setiembre, para el personal se inauguró el viernes anterior y en el evento se premió a los empleados con más de 20 años en la empresa. “Contamos con personal con más de 35 años trabajando con nosotros, y hoy son los pilares de esta empresa. Esto es ejemplo que confirma nuestro compromiso con la carrera de cada funcionario de Honda”, agregó.

El lema “The Power of Dreams”, ha acompañado a Honda a lo largo de su existencia, “ha sido el corazón que impulsó la actividad de la empresa en todos estos años, siendo transversal tanto en la dirección, funcionarios, clientes y proveedores, con objetivos bien definidos y planificando adecuadamente la forma de llegar a ellos, lo que genera además entusiasmo y alegría en el esfuerzo requerido”, explicó el director de Honda Uruguay.

El diseño del local llevado a cabo por el estudio de los Arquitectos Felipe Falco y Gonzalo Fernández tiene como objetivo central la exhibición de los automóviles, generando una implantación de excelente visibilidad y gran modernidad.

“Con dicho local, Honda Uruguay logra satisfacer las necesidades de los clientes tal como la accesibilidad, la seguridad y la comodidad” agregó Pereira Páez.

Un auto de carreras hecho para la calle

Con la inauguración del nuevo local y la celebración del aniversario número 40 también llegó el nuevo modelo de Honda Civic Type R 2020 al Uruguay, el único país de Sudamérica que tiene este vehículo.

Con la celebración del aniversario número 40 también llegó el nuevo modelo de Honda Civic Type R 2020 al Uruguay.

La quinta generación de este modelo de Honda llegó al país en una partida limitada. "Es un auto muy radical, la gente no está acostumbrada a verlo. Es un trabajo que se viene realizando hace muchos años para brindarle al cliente un modelo exclusivo Honda, logrando captar a los interesados en autos deportivos", dijo Pereira Páez.

Con este vehículo, Honda creó un auto de carreras para la calle, el auto más deportivo de la marca.

Para Honda Uruguay, recibir un vehículo como el Type R es "histórico", con unidades exclusivas y limitadas, por lo que los clientes van a sentirse únicos, explicó el supervisor de ventas.

La quinta generación de este modelo de Honda llegó al país en una partida limitada.

El vehículo, de transmisión manual de seis cambios, tiene una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en 5,7 segundos, con una velocidad máxima de 272 kilómetros por hora, y posee 306 caballos de fuerza. Hay una única versión de Type R y el precio es de US$ 77.900.

Una de las características que lo diferencia del resto de los autos deportivos es que la tracción es delantera, y no trasera o integral, que tienen precios mucho más altos. El vehículo tiene tres modos de manejo: un modo confort, para el día a día, en la que la suspensión se adapta con un confort para un auto sedán; otro de los modos es el sport, que proporciona un control más preciso y se puede utilizar para manejar en ruta; y el tipo +R, en el que el auto "saca todo su ADN de deportivo, la suspensión se endurece completamente y lo transforma en un auto de carreras", explicó Pereira Páez.

El vehículo tiene transmisión manual de seis cambios.

El Honda Civic Type R consiguió el récord de Nürburbring, siendo el vehículo de tracción delantera más rápido tras completar una vuelta al Infierno Verde en 7 minutos, 43 segundos y 8 décimas. Además, llegó ser el auto más rápido sobre el circuito de Suzuka (Japón) al conseguir dar una vuelta en poco más de dos minutos.

El vehículo tiene tres modos de manejo: un modo confort, un modo sport y el modo +R.

Con este vehículo, Honda creó un auto de carreras para la calle, el auto más deportivo de la marca. "Uno no sólo compra un auto, sino que también un sueño. Sentimos que la filosofía del fundador Soichiro Honda representada en el lema 'The Power of Dreams' se encuentra presente en esta nueva sede”, concluyó Félix Pereira Páez.