Katy Díaz, la surfista salvadoreña aspirante a los Olímpicos a la que un rayo mató mientras entrenaba

It is with a heavy heart that the ISA has learned about the passing of El Salvador’s Katherine Diaz. pic.twitter.com/7SQCEHPpu3

— ISA (@ISAsurfing) March 21, 2021 El mundo del surf rindió homenaje a la surfista salvadoreña Katherine Díaz, que murió cuando fue golpeada por un rayo mientras entrenaba. El incidente ocurrió en la playa El Tunco, en El Salvador, cuando la joven se preparaba para un torneo que le hubiera dado la oportunidad de competir en los Juego Olímpicos de Tokio. "Katherine personificaba la alegría y la energía que hace el surf tan especial y apreciado para todos nosotros", declaró la Asociación Internacional del Surf (ISA, por sus siglas en inglés). "Ella se destacó a nivel competitivo internacional". La ISA añadió que Díaz -una embajadora global- representó "a su país con orgullo tanto en los Juegos Mundiales de Surf como el Campeonato Mundial Junior de Surf de la ISA". "Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia de Katherine, a los surfistas de El Salvador, y a todos los miembros de la comunidad internacional del surf cuyas vidas ella tocó", continuó el comunicado. "Nunca te olvidaremos". Luzimara Souza, la campeona brasileña de surf que murió alcanzada por un rayo mientras entrenaba El surf estará haciendo su debut como deporte olímpico en los próximos Juegos de Tokio, este verano. El hermano de Katherine, José "Bamba" Díaz, lanzó un mensaje en Instagram que dice: "Siempre te llevaremos en nuestros corazones. Dios decidió llevarte. Ya te echamos de menos." "Siempre te amaré hermanita". Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador también comunicó sus condolencias: "Estoy muy triste por esta muerte y me uno al dolor que embarga a su familia. Nuestra solidaridad con 'el Bamba' y la familia del surf", escribió.