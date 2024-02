La dolarización vuelve al centro del debate

La dolarización con la que Javier Milei hizo campaña durante el año pasado se había un descanso desde que el presidente asumió en dicembre. Si bien al ser consultado por el tema Milei siempre respondía que la dolarización y la disolución del Banco Central son los objetivos de su gestión, admitía también que el proceso llevaría tiempo. Sin embargo, en los últimos días fueron aumentando los actores de la política y la economía que comenzaron a afirmar que la dolarización no está tan lejos en el horizonte como en un principio se pensaba, con cual ya es un hecho que la dolarización volvió al centro de la escena política y económica.

Días después del video de Steve Forbes en el que el editor de la influyente revista de negocios norteamericana reclamó por la dolarización "inmediata" en la Argentina, ayer la ex presidenta Cristina Kirchner aseguró que la dolarización "está entre nosotros y ha comenzado a desplegarse", una declaración que tuvo una rápida respuesta del presidente Javier Milei, decretando de ese modo el fin definitivo de la "vacaciones" para la dolarización.

En el extenso documento que publicó por la mañana la vicepresidenta de Alberto Fernández decía que "es más que evidente que en la cabeza del Presidente el único plan de estabilización es el de la dolarización. No se explican las medidas adoptadas en otro marco teórico". Para la ex mandataria, “la dolarización de la economía argentina implicará la clausura definitiva a la posibilidad de desarrollar nuestro país con inclusión social. El país no va a tener más dólares. Al contrario, vamos a tener menos dólares porque vamos a afectar la competitividad de la mayoría de los sectores productivos generadores de divisas y aumentará el peso de la deuda externa en nuestra economía, que ya es agobiante, convirtiéndose en el verdadero suplicio de Sísifo”.

El presidente respondió durante la entrevista que le hicieron Luis Majul, Pablo Rossi y Esteban Trebucq, cuando al ser consultado afirmó: “Hay un trabajo enorme que se está haciendo desde el Banco Central”. “Nosotros emitimos dinero para comprar dólares, de hecho compramos 7 mil millones de dólares”, agregó y explicó que “Hoy tenemos una base monetaria de cerca 8 mil millones de dólares y compramos reservas por 7. Hoy tenemos cubierto el 87,5% de la base. Al tipo de cambio de mercado, estás a un tiro de dolarizar”. “Falta limpiar el resto de los pasivos remunerados y lo otro que necesitás es una reforma del sistema financiero para que no sea vulnerable a una corrida. Entonces, la idea está pero demanda tiempo”, dijo.

Milei también respondió a la afirmación de Kirchner respecto de que ”su plan de estabilización es la dolarización”, sosteniendo que, en rigor, su plan es un esquema de competencia de divisas en la que la gente naturalmente se volcaría hacia la moneda más atractiva. “Siempre hablé de libre competencia de moneda. Si vos querés usar el euro, usás el euro; si querés usar el dólar, usás el dólar”, enfatizó a modo de ejemplo, para agregar: “[En ese esquema] el peso no existe más”. Luego arremetió nuevamente contra el Banco Central: “Es probablemente le mecanismo de estafa más sofisticado que creo el Estado en la historia. Cada vez que emite es como falsificar papel”.

Para el senador y presidente del radicalismo Martín Lousteau, "es evidente que hay un camino pavimentado para dolarizar. Veo que ahí hay un riesgo. En las cosas que más me preocupan son las irreversibles. La dolarización es un camino irreversible, extremadamente gravoso para la Argentina". Entrevistado por el canal de streaming Gelatina, el senador sostuvo todos los países que "entraron" en la adopción de la moneda estadounidense son "países chicos", y enumeró a Panamá, Ecuador o Hong Kong, remarcando que "ninguno" de ellos "pudo salir". "No tenés países grandes, que compiten con Estados Unidos en términos de cierta producción agropecuaria, que estén dolarizados", explicó, generando una catarata de repudio de militantes libertarios en las redes sociales.

Uno de los primeros en opinar respecto de la posibilidad de una dolarización inminente fue Carlos Rodríguez, quien fuera asesor económico del Presidente durante la campaña electoral, pero que más tarde terminaría alejado del círculo íntimo del prtesidente. El economista dijo que hoy todavía “no hay dólares” para dolarizar y que la única opción, eventualmente, para hacerlo en el corto plazo sería “con cepo”, algo que contradice la promesa del Gobierno, que en la última semana ha insistido en que en junio se levantarán las restricciones en el acceso al mercado de cambios.

“La única dolarización que veo posible ahora y en mi opinión sería no recomendable es, en un instante (por decreto supongo) todo lo que está en pesos pasa a estar denominado en dólares a una determinada tasa de conversión”, explicó Rodríguez, en alusión a un razonamiento que atribuyó a su colega Nicolás Cachanosky. “Si tenés pesos billete, podés depositarlos en el banco y convertirlos en dólares o usarlos para pagar impuestos (en dólares) a la misma tasa. Si querés dólares efectivo para gastar y tenés depósitos, los pedís al banco y te dan una tarjeta de débito denominada en dólares”, explicó a Infobae.

También Nicolás Cachanosky, defensor de la iniciativa aunque no del modo descripto por Rodríguez, consideró que “si efectivamente Milei quiere dolarizar, no tengo del todo claro su timing. A veces dice que está cerca. Otras veces dice que este año no llega”. Sin embarco, para el economista Milei podría estar cerca de dolarizar si efectivamente logra equilibrar las cuentas fiscales, aunque tmabién admitió que Argentina puede estar más cerca si dolariza “por necesidad”, es decir, en medio de una crisis cambiaria como en Ecuador. “Si esta transición gradual de Milei falla, no se puede descartar un escenario económico complicado. Por ejemplo, con el fracaso de la ley ómnibus, ¿cuán probable es que Caputo equilibre las cuentas fiscales?”. .

Para autor del libro “Dolarizar” y titular de Romano Group, Alfredo Romano, “dolarizar es una opción sub óptima, pero la realidad es que para construir programas de estabilización que bajen consistentemente la inflación hasta un dígito anual, requiere de un consenso de aquellos partidos políticos que representan a parte de la sociedad que hoy no está y, sobre todo, un acuerdo sostenido en el tiempo”. En declaraciones a Infobae, Romano sostiuvo que Milei está más cerca de poder aplicar su plan e incluso arriesgó que hacia fin de año van a estar totalmente dadas las condiciones.

Menos entusiasta, economiista Andrés Borensztein, de Econviews, concedió que, tomando el punto de partida de la herencia económica que recibió el Gobierno, “es obvio que se está más cerca porque el déficit de dólares es más chico, las reservas son menos negativas que antes. Desde ese punto de vista, está más cerca. Pero todavía está bien lejos porque todavía faltan muchos dólares. Hoy no se puede o se necesitaría un tipo de cambio muy, muy alto”.

“Insistir en la agenda de la dolarización con el actual balance del BCRA, con dos de cada tres pesos de los depósitos invertidos en pasivos remunerados y una corta maduración de la deuda de pesos indexada que cotiza por arriba de la paridad, no contribuye en lo más mínimo a estabilizar la demanda de pesos”, aseguró en una entrevista reciente la fundadora de EcoGo, Marina Dal Poggetto.

En cualquier caso, ese impacto parece por el momento amortiguado. “Viendo diversas aristas del mercado, no parece haber temor a la dolarización”, sostuvo Nery Persichini, de GMA Capital. “El caso más paradigmático es el de los bonos en pesos, que tienen paridades de 130%. En una dolarización, deberían igualarse con la de sus pares en dólares (40%) -agregó- Entiendo que el mercado lo que más está comprando a Milei es su férrea postura fiscal, la recomposión temporal de las reservas y una agenda pro reformas, que por ahora es solo una promesa por lo ríspido que es el Congreso para LLA”.