La hija de 5 años de Kim Kardashian ya es tapa de revista

North West, la hija de cinco años de la Kim Kardashian y Kanye West, debutó en su primera tapa de revista. “¡Mi bebé más elegante y hermosa, North, salió en su primera portada para @wwd!”, anunció hoy la intregrante del star system estadounidense en su cuenta de Instagram, donde también compartió las imágenes.

Así como Kim expone su vida constantemente –desde el reality Keeping Up with the Kardashians hasta el uso de sus redes sociales–hace lo mismo con buena parte de la imagen de North, Saint (3) y Chicago (1), los tres hijos que tiene junto a su marido, el cantante Kanye West. Tan es así que desde los 2 años su hija North es una mini celebrity acostumbrada a los flashes y a posar frente a cámara.

Desde Women's Wear Daily (WWD), la revista de moda estadounidense donde posó North, describieron la actitud de la niña de la siguiente manera: “Aquí, ella posa para su primera portada en solitario. Su distintivo sentido de la moda desmiente su edad y, últimamente, también lo hace su ojo para el maquillaje”.

“West, ya sea que lo sepa o no, está a la vanguardia de una generación que está altamente conectada, comprometida con la moda y la belleza y con un estilo individualista. Llamado Alfa, que significa un nuevo comienzo, este grupo de edad es diferente a cualquier otro que el mundo haya visto”, se indicó en WWD.

Con colores metálicos en tonos violeta, naranja y rosado en su vestimenta, maquillaje fucsia sobre sus párpados y una actitud que pareciera ser de una persona que lleva años en el modelaje y no de una niña que no llega a los seis años, North West protagoniza una tapa de revista que en menos de una hora de ser compartida por su madre ya está por llegar al millón de likes en Instagram.