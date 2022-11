Una uruguaya fue testigo del lanzamiento del nuevo cohete de la NASA

Hubo un lanzamiento histórico en Estados Unidos. Fue el de la Misión Artemis, que la NASA realizó con el objetivo de sentar las bases para una presencia humana sostenible en la superficie de la Luna y avanzar en el camino hacia misiones tripuladas a Marte. En semejante hecho, hubo varios testigos presentes que pudieron presenciarlo. Entre todos ellos, estaba la uruguaya Noelia González, que trabaja en el área de prensa de la agencia espacial y que contó en exclusiva a Cromo cómo vivió el momento.

"Yo estaba en una posición muy privilegiada porque teníamos un escenario pronto con el cohete que se veía iluminado, chiquito, pero bien nítido detrás de los dos presentadores de nuestro show. Entonces se veía el cohete detrás y el reloj digital con la cuenta regresiva", contó González, quien trabajó como periodista de Cromo.

González detalló que su rol durante el evento, previo al lanzamiento del cohete, fue trabajar con el teleprompter para los presentadores. Pero que cuando se confirmó el lanzamiento se desentendió de la transmisión. "Me paré al lado del escenario con mis otros colegas abrazados esperando que el cohete encendiera y saliera hacia arriba y fue surreal. No lo he procesado todavía", aseguró.

"Fue impresionante. Porque obviamente había mucha gente pero era un silencio sepulcral. Y de repente se encendió toda esta llamarada. Yo lo vi como en cámara lenta. Uno cuando piensa en cohetes cree que va a salir disparado hacia arriba, pero daba el tiempo para apreciar muy bien lo que se enciende. Empieza a salir hacia arriba de repente y da la curva, dejando toda esta estela de humo y un halo de luz súper brillante. Es como una experiencia muy sensorial", relató.

Noelia González

Noelia González con el termo y el mate en el detrás de cámaras del show que transmitió el lanzamiento

A su vez, González contó que vio cómo el cohete se iba convirtiendo en un puntito cada vez más chico al lado de la Luna. "No sé qué me imaginaba pero no era esto y eso fue mucho", subrayó.

Para la periodista uruguaya Artemis 1 inaugura una nueva etapa, "una nueva era de la exploración espacial con humanos". Sobre este programa de la NASA ha trabajado en podcast, videos y textos en español, que explican este hecho. "Es algo que venimos repitiendo hace mucho y y fue como ver en persona que de verdad se está abriendo este capítulo tan ansiado. En lo personal es un orgullo poder estar ahí tras bambalinas", agregó.

González, que se mostró con un termo y mate detrás del show televisivo, resaltó la importancia del lanzamiento. "Para mí va a haber un antes y un después de esta experiencia porque pude entrar con mis propios ojos y estar en el momento de algo histórico y ser parte de alguna manera rol comunicando sobre esta misión desde la NASA", finalizó.

Noelia González

La foto de la llamarada que registró la uruguaya

El cohete despegó del Centro Espacial Kennedy a las 01:48 horas, después de superar los contratiempos técnicos y meteorológicos que habían obligado a aplazar el despegue en tres ocasiones desde finales de agosto.

Su misión es impulsar una cápsula de prueba, llamada Orión, lejos de la Tierra.

Esta nave espacial dará una vuelta alrededor de la Luna en un gran arco antes de volver a casa para aterrizar en el océano Pacífico el 11 de diciembre.