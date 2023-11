Netflix de estreno: salió la fecha en la que Súper Mario Bros verá la luz, cuándo verla en España

La llegada de Súper Mario Bros a Netflix se presenta como un emocionante acontecimiento para los amantes de los videojuegos y la animación. Este título clásico, que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular, cobrará vida en la pantalla de la plataforma de streaming número 1 en reproducciones antes de que finalice el año, según anunciaron desde la cuenta oficial de la N roja.

A través de las redes sociales, Netflix y su cuenta oficial se encargó de sorprender a todos en este mes de noviembre. De esta manera, y de forma sorprendente, se dio a conocer que Super Mario Bros llegaría a la pantalla del streaming antes de que comience el 2024. Aunque parezca una locura, esto es cierto y la fecha de estreno la confirmó el mismo usuario de la red social X en el que se compartieron las primeras imágenes de esta producción de uno de los videojuegos más famosos de todos los tiempos.

Redes sociales: @FilmUpdates

Agenda ya la fecha: 3 de diciembre. De todas formas, es importante resaltar que este día es especial para todas las generaciones, pero sobre todo para quienes disfrutaron de las aventuras de Mario Bros con Luigi desde su aparición en las primeras consolas de videojuegos, por lo que es solo para Estados Unidos. La cuenta de X/Twitter que informó esta noticia fue la general (estadounidense) y no Netflix España.

Redes sociales: @netflix

Aunque no se ha confirmado ni negado que podría ser la misma fecha de estreno mundial para Super Mario Bros en la plataforma de Netflix, el hecho de que llegue al streaming es el que da la noticia. "Para las familias que se esfuerzan demasiado con Mario Kart durante las vacaciones, The Super Mario Bros. Movie estará en Netflix para ayudar a sanar. ¡3 de diciembre!", anunció la cuenta verificada.

For the families that go a little too hard on Mario Kart over the holidays, The Super Mario Bros. Movie will be on Netflix to help the healing. December 3! pic.twitter.com/5nhvrcJWME