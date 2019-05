Ocho "píldoras emocionales" para ser un mejor vendedor

El de vendedor es una de las profesiones emocionalmente más duras, reconoce la consultora en ventas española Mónica Mendoza, en su libro Píldoras de motivación para comerciales y emprendedores. Por ello resuta imprescindible tener una gran capacidad de frustración y automotivación. En su libro Mendoza, quien será una de las oradoras del Marketers que se desarrolla esta semana en Montevideo, brinda ocho "pildoras" para dominar las técnicas de gestión emocional, porque ya con las técnica de ventas no alcanza.

1) Olvidate de la perfección

"Aceptar que las cosas rara vez saldrán como queremos y que eso, sin embargo, no impide que podamos disfrutarlas es un gran avance para sentirse siempre motivado. (...) No solo debemos renunciar a la perfección para tolerar mejor la frustración sino que debemos esforzarnos diariamente para sentirnos satisfechos".

2) Practica la posturización

"Nunca olvides que lo que convence es tu convencimiento". En llamadas comerciales "mentalizate que tienes algo bueno que ofrecer y que ese algo puede ayudar a otras personas a mejorar su vida". Mendoza aconseja algunos recursos posturales: "Haz las llamadas de pie. El tono de voz es más firme (...) levana la cabeza, echa los hombros hacia atrás y saca pecho, ocupa espacio y obligate a sonreír (...) el cuerpo interpreta que te sientes seguro y acaba comportándose como si lo estuvieras realmente".

3) Da el máximo sin pensar en el resultado

"A veces haremos todo lo que tenemos que hacer y, sin embargo, no obtendremos la venta.(...) Hay cosas que se nos escapan, por eso es importante que tomemos una cierta distancia de los resultados". Mendoza recomienda practicar la actitud de entrega: Si das lo mejor de tí, cuando algo no salga bien o no se consiga el resultado deseado tu conciencia estará tranquila y podrás aprender."

4) Relativiza los éxitos y los fracasos

"Los conceptos de éxito y fracaso dependen de lo que cada persona utilice como punto de referencia". Mendoza aconseja construir una idea propia de éxito y como ejercicio marcarse objetivos diarios alcanzables. "Por ejemplo marcate hacer 20 llamadas a potenciales clientes. De esta manera, tu éxito depende de tí y no de las decisiones de los demás, las cuales siempre son arbitrarias y responden a sus propios intereses".

5) Trabaja tu autoestima

"A menudo nos centramos sólo en las críticas, y en las cosas que hacemos mal, y olvidamos que también hacemos muchas cosas bien". Para tenerlas presente propone tener un lugar privado para pegar post its con los elogios que se reciban y los éxitos alcanzados.

6) Practica técnicas de autocontrol

Mendoza sugiere que en algún momento del día se practique una sencilla meditación en base a la respiración para "ayudar a relativizar las cosas que nos suceden". Otro ejercicio es observar los propios pensamientos sin reaccionar ante ninguno, para constatar que "aparecen y al cabo de un rato, desaparecen" y ayudarte a nos dejarte llevar por reacciones como la rabia.

7) Realiza una actividad física contra los pensamientos obsesivos

"Obsesionarse no sólo no ayuda a mejorar la situación o a solucionar el problema, sino que contribuye a empeorarlo". Mendoza sugiere practicar con regularidad yoga o algún deporte que brinden "claridad mental y serenidad".

8) Valora lo que tienes

"Las preocupaciones nos producen estrés, nos hacen estar en alerta constante y no nos dejan disfrutar de lo único que tenemos: el presente". Mendoza reconoce que la atividad comercial puede generar adicción pero se pregunta si por ello vale la pena vivir estresado. "¿No sería hora de darle al trabajo la justa importancia en el conjunto de tu vida?

