Por qué Bill Gates sabía desde joven que nunca llegaría al burnout

Existen muchas opiniones acerca de cómo evitar o sobrellevar un burnout, síndrome de desgaste profesional también conocido como sourmenage o síndrome del quemado.

Un artículo de la revista Inc publicó un video de dos minutos en el que Bill Gates, entrevistado a los 28 años por CNBC, respondió por qué nunca llegaría a tal extremo.

"¿Estás preocupado por sufrir burnout antes de los 30?" le preguntó quien lo entrevistaba. "No", respondió con seguridad. "¿Cómo lo sabes?", le volvieron a preguntar. Su respuesta fue la siguiente: "En nuestro trabajo no es que estemos haciendo lo mismo todo el día. Vamos a nuestras oficinas y pensamos nuevos programas, nos juntamos en reuniones, salimos para ver a potenciales usuarios finales y hablar con consumidores. Hay mucha variedad y siempre están pasando cosas nuevas. Y no creo que alguna vez llegue el momento en que esto se torne aburrido".

Una de las claves de Gates para evitar el burnout, entonces, es incluir variedad y dinamismo en su día para nunca aburrirse.

Pero tiene que haber más. Y sí Gates también sentía que el trabajo que estaba haciendo era significativo y lo hacía estar comprometido. "No creo que nadie esté en la compañía (Microsoft) por la plata", señaló Gates en la entrevista. "Este es un trabajo y un campo mucho más excitante que estar midiendo exactamente cuánto estás vendiendo o cuánto dinero generas. A través de la creación de estos programas podés sentarte a mirar cómo la gente disfruta y resuelve problemas reales".

A los 31, Gates se convirtió en el billonario más joven de la historia y en 1995, en el hombre más rico del mundo. Ahora, con 63 años, es la segunda persona más rica del mundo.

Entonces, si usted se está sintiendo estancado, desmotivado, sin inspiración y aburrido, intente implementar este único hábito. Puede probar buscando nuevos desafíos.

A veces el burnout aparece debido a la falta de atención al lado personal de las cosas; por lo que resulta necesario tener una vida más allá del trabajo y hobbies que no estén relacionados a él.