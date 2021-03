Qué es la regla de las ganancias marginales del 1% que usan las personas excepcionales (y cómo puede ayudarte a conseguir tus objetivos)

Kumar Mehta lleva años estudiando qué hace que la gente sea excepcional.

Getty Images El británico Michael Phelps se convirtió en una persona excepcional al prestar atención hasta a los más mínimos detalles para conseguir sus objetivos.

En ese camino ha hecho sorprendentes hallazgos sobre qué tienen en común las mujeres y hombres que han brillado por su excelencia y cómo cada uno de nosotros puede llegar a potenciar lo mejor de sus talentos.

"He descubierto que la mayoría de nosotros nos fijamos grandes metas, pero tratamos de abordarlas todas al mismo tiempo para conseguir resultados inmediatos. Eso hace que terminemos fracasando", dice el investigador en diálogo con BBC Mundo.

Por eso ha desarrollado el concepto de la "microexcelencia" para explicar que pequeños cambios llevan a conseguir grandes resultados.

Un concepto que se relaciona directamente con otra idea que se ha vuelto bastante popular: la regla de las ganancias marginales del 1%.

Esta estrategia, que ha sido aplicada con distintos nombres, sostiene que si mejoras apenas un 1% a la vez, tienes más posibilidades de conseguir el objetivo que te has planteado que si tratas de lograr incrementos mayores.

Kumar Mehta ha publicado dos libros que giran en torno a la excelencia: The Innovation Biome ("El bioma de la innovación") y The Exceptionals: How the Best Become the Best and How you Can Too ("Los excepcionales: cómo los mejores se convierten en los mejores y cómo tú también puedes").

Investigador del Centro para el Futuro Digital de la Universidad del Sur de California, conferencista, consultor y autor, Mehta conversa con BBC Mundo sobre las lecciones que ha aprendido a través de sus estudios.

La entrevista ha sido editada por razones de claridad y concisión.

¿Qué es una persona excepcional, cuál es el concepto que usted utiliza en sus investigaciones?

Convertirse en una persona excepcional significa que te separas del resto. En algunos casos puede tratarse de una persona conocida internacionalmente como Michael Jordan, pero también puede referirse a personas que no tienen ese nivel de fama.

Getty Images Las personas excepcionales como Michael Jordan o Serena Williams avanzan perfeccionando hasta los más mínimos elementos que les pueden dar la victoria. Pero además de su talento y trabajo, cuentan con un red de apoyo que les permite llegar a sus metas.

Por ejemplo, alguien que ha ganado un Premio Nobel en Física o Economía, que ha cambiado el mundo de una manera significativa, o simplemente alguien que se ha convertido en el mejor en su campo, cualquiera sea éste.

Arquitectura, enfermería, contabilidad o lo que sea. Una persona excepcional es una persona que ha logrado maximizar su potencial físico, mental y social.

¿Puede cualquier persona convertirse en alguien excepcional, incluso si aparentemente no tiene un gran talento?

Sí. Eso es interesante porque no todos tenemos los mismos talentos. Tenemos ocho tipos de inteligencia. Puedes ser talentoso como escritor o como orador frente al público, pero si desarrollas una carrera profesional que no está alineada con ese tipo de habilidades, no vas a ser excepcional.

Tienes que conjugar tu talento natural con lo que haces. Es muy importante que la gente que quiere convertirse en el mejor en algo, entienda que cuáles son sus talentos, cuáles son sus fortalezas.

¿Me podría dar un ejemplo de una persona excepcional que usted admira personalmente?

Probablemente la persona excepcional que más admiro es Bill Gates. He tenido el placer y el honor de trabajar en Microsoft y de interactuar con él, de ver cómo funciona su mente.

Getty Images "La persona excepcional que más admiro es Bill Gates. He tenido el placer y el honor de trabajar en Microsoft y de interactuar con él, de ver cómo funciona su mente", dice Mehta.

Leyendo sobre las cosas que está haciendo para cambiar el mundo y convertirlo en un mejor lugar, me parece que él muestra las características de una persona excepcional.

¿Cómo usted llegó a interesarse en investigar este campo?

Al principio estaba interesado en comprender cómo podemos hacer que nuestras vidas sean mejores. Como resultado, pensé que la única cosa que hace que nuestras vidas mejoren es la innovación.

Innovaciones que pueden mejorar nuestras vidas a través de la historia como nuevos medicamentos, nuevas tecnologías. Entonces comencé a estudiar innovación en el sentido de qué hace posible que existan grandes innovaciones.

Estudié cientos y cientos de innovaciones desde la rueda hasta cirugías robóticas, teléfonos inteligentes y todas las cosas geniales que utilizamos actualmente.

Getty Images Kumar Mehta publicó en diciembre "The exceptionals: how the best become the best and how you can too" ("Los excepcionales: cómo los mejores se convierten en los mejores y cómo tú también puedes").

Eso me llevó a publicar el libro Innovation Biome, tratando de entender cómo ocurren las innovaciones.

Luego me puse a pensar qué hace que la gente detrás de estas grandes innovaciones sea tan especial. Y ahí es cuando comencé a estudiar qué hace que la gente sea excepcional.

Entrevisté a ganadores de medallas olímpicas, músicos, arquitectos y una serie de personas de distintas áreas para encontrar los elementos comunes.

Cada uno tiene su propia historia y cada historia es perfecta para cada individuo, pero si miras los elementos que comparten, emergen ciertos patrones.

¿Y cuáles son esos elementos comunes?

He escrito sobre lo que denomino los elementos de la excelencia. Cuando una persona es excepcional el 50% viene determinado de nacimiento, 25% es esfuerzo, y el 25% restante es un conjunto de elementos facilitadores.

Esos facilitadores son: creer en ti mismo, el ambiente de dónde vienes, el sistema de apoyo que tienes (porque es imposible hacerlo solo), la microexcelencia y el compromiso.

Esas son todas las características que encontré como resultado de mi investigación.

¿Cuál es su historia académica, es decir, desde qué campo del conocimiento abordó el tema de la excepcionalidad?

Yo tengo un doctorado en Economía Social Farmacéutica, algo que estudié hace mucho tiempo y que no seguí desarrollando. Pero en la universidad aprendes a cómo aprender, aprendes a desarrollar investigaciones y luego sigues tu propio camino.

Getty Images Mehta explica que cuando una persona es excepcional el 50% viene determinado de nacimiento, 25% es esfuerzo, y el 25% restante es un conjunto de elementos facilitadores.

Comencé en el sector farmacéutico, pero después trabajé por mucho tiempo en Microsoft y luego trabajé en análisis de datos, después investigué sobre los temas de innovación y ahora estoy dedicado al tema de la excelencia personal, trabajando con atletas.

La parte más excitante de mi vida ha sido aprender algo nuevo y construir un conjunto de experiencias y conocimientos.

Como ahora está dedicado al tema de la excelencia, ¿qué es lo más sorprendente que ha aprendido en ese campo?

La idea de la microexcelencia, el hecho de que las personas excepcionales ponen su atención en cosas muy pequeñas para llegar a las grandes metas.

Lo que me llama la atención es el foco sistemático en la precisión quirúrgica. Los excepcionales se fijan en cada detalle, no tienen puesta su atención en las "grandes cosas".

Getty Images Una persona excepcional es alguien que ha logrado maximizar su potencial físico, mental y social. En la foto Emmanuelle Charpentier, ganadora del premio Nobel de Química en 2020.

Otro aspecto que me sorprendió de las personas excepcionales es que no se trata solo de ellos.

Son excepcionales porque tienen una red, un completo sistema de apoyo que les permite convertirse en excepcionales, como puede ser el caso de Usain Bolt o Michael Phelps.

Sobre poner el foco en cada detalle con precisión quirúrgica, ¿son similares los conceptos de microexcelencia y la regla de ganancias marginales del 1%?

Yo he escrito sobre microexcelencia. Otros investigadores hablan de la regla de ganancias marginales del 1%, pero el concepto es similar, es la misma idea de focalizarse en las cosas que otros consideran irrelevantes.

¿Quién inventó el nombre de las ganancias marginales del 1%?

La expresión sobre las ganancias marginales del 1% viene del exdirector del equipo de ciclismo británico Dave Brailsford. No sé si él la tomó de otra persona, pero Brailsford es quien la hizo popular al aplicarla en el ciclismo.

Getty Images El exdirector del equipo de ciclismo británico Dave Brailsford hizo popular la regla de las ganancias marginales del 1% al aplicarla en su trabajo.

Es interesante porque al final llegamos a conclusiones similares y mi concepto de microexcelencia ha sido validado por otras personas.

Y si uno quisiera entrar en el camino de la microexcelencia o aplicar la regla de las ganancias marginales de 1%, ¿cuál es el primer paso?

Cualquiera sea tu actividad, deberías dividirla en pequeños componentes. Si la divides en cuatro o cinco componentes, probablemente no es suficiente. Tienes que dividirla en 20 o 30 componentes.

Cada uno de esos componentes influye en la actividad que haces. Y luego puedes hacer un ejercicio simple: evaluarte en cada uno de ellos en una escala de uno a cinco.

Lo otro es compararte con tus pares, no con los famosos. Si te comparas con ellos en cada uno de esos componentes que has seleccionado, puede ser un ejercicio que te abra los ojos.

Getty Images Conceptos como la microexcelencia o la regla de ganancias marginales del 1% se basan en la misma idea de focalizarse en las cosas que otros consideran irrelevantes. Eso puede ayudarte a destacar en cualquier ámbito relacionado con tus talentos. Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, fue reelecta en 2020 con una aplastante victoria.

Identificarás dónde lo haces bien y dónde estás en desventaja. Y es en esas áreas donde no sacaste una buena puntuación, donde tienes que aplicar la microexcelencia.

Y cuando hayas mejorado en cada una de esas pequeñas cosas, verás que has pasado a otro nivel, un poco más arriba.

Entonces vuelves a hacer el mismo ejercicio pero ahora comparándote con el nuevo grupo de pares más avanzados.

Así construyes estos microelementos uno por uno como si fuera una escalera, paso a paso, para maximizar tu potencial.

Aunque si uno no es excepcional, ninguna estrategia me va a convertir en excepcional...

Todos podemos maximizar nuestros talentos y ser lo mejor que podemos ser. En algunos casos alguien se transformará en el mejor del mundo haciendo algo y en otros casos alguien será lo mejor que puede ser.

Y eso es lo único que podemos hacer tú y yo, convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Eso te dará la satisfacción de que lo entregaste todo y te hará más feliz.

Eso, para mi, también es ser excepcional.

Getty Images Esther Duflo, Nobel de Economía, es una persona excepcional que desarrolló importantes investigaciones en torno a la pobreza y el desarrollo.

Cuando identificas tus talentos y sabes dónde estás, defines un objetivo a largo plazo. Tomas un papel y lo escribes, en lo que yo denomino una "declaración personal".

Ahí escribes qué quieres lograr y qué estás dispuesto a dejar atrás para conseguirlo. Eso es el inicio.

