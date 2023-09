Quién es y cómo piensa el joven de 22 años que maneja las redes de Javier Milei

Iñaki Gutiérrez tiene 22 años, se define como un militante político y es el cerebro detrás de las redes de Javier Milei, el candidato más votado en las PASO del último 13 de agosto en Argentina. Habla con la pasión que sólo parece ser propiedad de los jóvenes, con las esperanzas intactas, con la fe de los que creen y aún la política no lo decepcionó. En base a eso, se para orgulloso. Es parte del armado de uno de los tres dirigentes que tienen chances reales de presidir la Argentina a partir del 10 de diciembre.

“Soy un militante político de un espacio que por distintas razones en este momento histórico llegó a sacar el 30% de los votos”, explica Iñaki en diálogo con El Observador y agrega: “Llego por mi militancia política a acceder a este lugar. Tengo una formación política antes de llegar a este lugar, que hoy sin lugar a dudas es un lugar privilegiado”.

Iñaki subraya que tiene mucho respeto por toda la gente que trabaja en La Libertad Avanza y no se arroga el éxito de Milei en la red social preferida por los más jóvenes. “Yo creo que hay un factor que es inevitable, que es el carisma de Javier, su forma de explicar las cosas y que es el único candidato que le habla de igual a igual a los jóvenes. Esto más allá de que es el único candidato que tiene propuestas claras”.

A la hora de analizar el devenir de la campaña el joven de 23 años que maneja la cuenta de Tik Tok de Javier Milei tiene un diagnóstico claro sobre el resto de los candidatos. “trataron a los pibes como boludos y se equivocaron de agenda”, detalla y propone un ejemplo: “Si vos hablas con alguien de izquierda te va a decir que los jóvenes en la Argentina salen todos los días a la calle a reclamar por el aborto y por el cambio climático y esa no es la realidad”

Iñaki va más allá y asegura que el resto de los espacios “no están asesorados por pibes” y eso se nota a la hora de intentar estrategias de comunicación con los más jóvenes. “Si vos querés hablarle a los jóvenes no podés no tener un equipo joven”.

El éxito de Iñaki Gutiérrez trasciende fronteras. Las visualizaciones de los videos de Javier Milei en Tik Tok tiene picos altos fuera de Argentina. Puntualmente en Uruguay y Perú. “Que nos miren con buenos ojos desde el exterior hace que nuestros videos funcionen mejor. Además, eso demuestra que hay gente en el exterior que lo apoya. Y eso va un poco en contra de todo lo que se dice en algunos medios sobre que Javier despierta miedo en los mercados, pero más allá de eso los comentarios desde el exterior suman un montón”.

Iñaki, como dijo, es un militante político y pese a su corta edad esta no es su primera experiencia en el manejo de redes de un candidato. “Trabajé con Patricia Bullrich en el 2021, pero me fui porque ella baja su candidatura. Pero esta es la primera campaña”.

Iñaki con Bullrich y Macri hace algunos años atrás

La inexperiencia no hizo mella no su trabajo. Medir la incidencia de las redes en la cantidad de votos que obtuvo Javier Mieli es imposible. Su alta performance en redes sociales explica sin dudas parte del éxito electoral, pero no explica todo.

Más allá de la fe y el trabajo puesto, desde el equipo de Milei admiten que no había certezas sobre los resultados. “Nosotros creíamos que íbamos a hacer una buena elección pero no teníamos claro”, cuenta Iñaki

El futuro llegó hace rato a la política, por lo menos en lo que tiene que ver comunicación. Los candidatos se adaptan a la fuerza a las nuevas tecnologías. Lo que prima aún son dirigentes analógicos que construyen un mensaje en la era digital. Los ejemplos sobre la capacidad y adaptación a las nuevas comunicaciones sobran en la política mundial y también en la nacional. De la sorpresa de las campañas por Twitter y Facebook al reinado de Tik Tok. Todo cambia, menos el objetivo: llegar a la mayor cantidad de gente con el mensaje de un candidato.

En ese marco, si bien no hay relación directa entre la cantidad de votos de cada candidato y su actividad en las redes, Iñaki destaca algo curioso “En visualizaciones Milei está primero y Massa es el punto medio en la distancia que había con Rodríguez Larreta”, describe.

Iñaki no cobra por su trabajo, es parte de su militancia, pese a que ha tenido ofertas para sumarse a otros proyectos su decisión es seguir al lado de Milei. “Yo no le cobro a Javier. Yo vivo con mis viejos, como la mayoría de los pibes de mi edad”, explica y agrega: “me dedicó a trabajar con Javier y cursar dos carreras, Derecho en la UBA y Economía en la Universidad de Belgrano”.

Desde el comienzo de la relación, Iñaki y Milei no tienen intermediarios. Se manejan en forma directa. La relación fluye. “Mi novia es parte del espacio y yo le decía ‘no puede ser que Javier no tenga Tik Tok’. Un día en una caminata me lo crucé, me saludó muy afectuosamente y aproveché para decirle lo de la cuenta de Tik Tok. Y ahí arrancamos”.

El backstage no sorprende. “A Javier no se lo puede guionar. Hay cosas que corregimos, porque el empezaba saludando, cosa que está muy bien por educación, pero los tres primeros segundos son claves. Por eso hicimos el formato pregunta respuesta”, detalla Iñaky y aclara: “Hay veces que le digo que hay que hablar de tal cosa porque es lo que se habla en las redes, algunas veces el propone y hay otras que la misma dinámica de la agenda política te impone el tema”.