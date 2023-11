Reapareció Domingo Cavallo: confirmó que a votará a Milei y le ofreció ayuda

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, llamó a votar al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el balotaje del domingo contra Sergio Massa. "Lo voy a votar y si puedo lo voy a ayudar a que pueda llevar adelante sus ideas", señaló este miércoles en su reaparición en una entrevista televisiva.

"Ahora no tengo ninguna duda que quien puede producir el cambio en la dirección que se necesita es Javier Milei", enfatizó el ex funcionario del menemismo y de la Alianza en una entrevista en TN. Además de anticipar su voto, Domingo Cavallo se postuló para sumarse al espacio del libertario.

"No me quería meter en la pelea para estar disponible para ayudarlos", apuntó el economista y agregó: "Hablaba con los distintos colegas que trabajaban con los candidatos, y hoy no tengo dudas: lo voy a votar a Javier Milei y si puedo ayudarlo a que pueda llevar adelante sus ideas".

"Massa obviamente es la continuidad y Javier Milei es el cambio", resumió sobre ambos candidatos presidenciales y consideró que esas dos palabras "describen bien la situación". Igualmente, el impulsor de la "Convertibilidad" aclaró sobre el futuro gobierno: "Gane quien gane, entre Patricia (Bullrich) y Milei, van a tener que trabajar juntos. Y yo no me quería meter en esa pelea, por eso no me pronuncié".