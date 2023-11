Ricardo Piñeiro sufrió un ACV y su pronóstico es reservado

El reconocido exrepresentante de modelos Ricardo Piñeiro ha sido ingresado en el Hospital Fernández después de sufrir un ACV hemorrágico. Su pronóstico es reservado. La noticia fue confirmada en las primeras horas de este lunes, generando conmoción entre sus amigos y seguidores.

El incidente tuvo lugar cuando alguien cercano a Piñeiro intentó comunicarse con él sin éxito durante las primeras horas del domingo. Al no recibir respuesta, se activó el protocolo de emergencia y se llamó al 911. Fue necesario forzar la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta para acceder y brindarle asistencia. La Comisaría Vecinal 2 y el personal del SAME colaboraron en el traslado al hospital.

Alberto Crescenti, titular del SAME, informó que Piñeiro fue trasladado "luego de ser encontrado en su domicilio con bajos signos vitales". El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires compartió detalles sobre su estado actual: "El paciente Ricardo Piñeiro se encuentra en el Hospital Fernández, producto de un ACV hemorrágico. Actualmente, cuenta con asistencia respiratoria mecánica y su estado es reservado. En breve será trasladado mediante su obra social".

La noticia fue confirmada por su amigo personal, César Jurisich, quien expresó su consternación: "Tuvo un ACV irreversible. Me acaban de decir recién que no tiene recuperación. Me acabo de enterar. Te juro que no lo puedo creer, estoy helado."

Depresión y su alejamiento del mundo del espectáculo

Durante la década de 1990, Ricardo Piñeiro se destacó como uno de los principales representantes de modelos en Argentina, rivalizando históricamente con Pancho Dotto. Sin embargo, decidió alejarse del mundo de la moda y enfocar su vida en nuevas pasiones, incluyendo su amor por la fotografía y su dedicación como voluntario en la iglesia Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón, donde ayudaba a personas en situación de calle.

En una entrevista reciente en "Socios del Espectáculo" (El Trece), Piñeiro compartió su experiencia al superar problemas personales: "En un momento tuve una gran depresión, no sé si llamarlo una estafa, pero tuve muchos problemas y se tuvo que cerrar la empresa. No me sentía muy bien y empecé a tomar un poquito de más. Ahí recurrí a Alcohólicos Anónimos, al lado de la iglesia, y me salvó la vida. Hace cinco años que no tomo alcohol."

El exrepresentante, que utiliza sus redes sociales para compartir su vida diaria y reflexiones, escribió en uno de sus últimos posts: "Recordemos que la mejor manera de prepararnos para el futuro es vivir bien el presente." Su cuenta de Instagram, con más de cien mil seguidores, muestra su cercanía con sus perros y su compromiso con diversas actividades diarias.