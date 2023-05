Seguidores de Milei abuchearon a Mujica cuando fue a presentar un libro a Buenos Aires

El expresidente uruguayo José Mujica viajó a la capital de Argentina para participar en el último domingo de la Feria del Libro. A las 16:00 se presentó Semillas al viento, un libro publicado por la Editorial Octubre y realizado a partir de conversaciones que tuvo el exmandatario con Mario Mazzeo y Carlos Martell.

Una hora y media más tarde, en el mismo evento, el candidato a presidente argentino por La Libertad Avanza, Javier Milei, presentó su nuevo libro El fin de la inflación. "Eliminar el Banco Central, terminar con la estafa del impuesto inflacionario y volver a ser un país en serio", se lee en la portada.

Fue con la conjunción de estas figuras que se produjo el momento registrado por las cámaras. Mujica llegó a la Feria del Libro donde había un grupo de libertarios. Los seguidores de Milei comenzaron a gritar "fuera" y "arriba la libertad", mientras el expresidente avanzaba hacia el edificio, protegido por la seguridad y detenido por un joven que quería sacarse una selfie con él.

El diputado del Frente de Todos, y precandidato a jefe de Gobierno de Buenos Aires, Leandro Santoro, defendió a Mujica y criticó a los libertarios en su cuenta de Twitter.

"Viva la libertad" gritan los libertarios, mientras insultan al Pepe Mujica, que estuvo 12 años detenido por la dictadura, salió sin odio, fue presidente y terminó su mandato como un prócer. El mundo del revés", escribió en la red social, donde compartió el video de @DataConurbano

Santoro, que siempre ha sido duro con el líder de La Libertad Avanza, dijo en las últimas semanas que "verdaderamente" le preocupa "el crecimiento de Milei".

"No por él en particular sino por ese sistema de ideas, por ese sistema de valores. La verdad que hace tres o cuatro años atrás cualquier dirigente político que se hubiese animado a sostenerlo en público quedaba excluido de la política. Hoy parece que el tipo puede reafirmar que está de acuerdo en armar un mercado de órganos y no pasa nada", dijo, según recogió Clarín.