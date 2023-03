Mujica: lo que habla consigo mismo y su visión sobre el futuro

El expresidente José Mujica fue uno de los invitados a Posdata, el ciclo de entrevistas conducido por Oscar González Oro para El Observador, y contó que habla consigo mismo.

"No (miro) tanto para atrás, me imagino los desafíos para adelante de la sociedad que se nos está viniendo encima, del mundo en el que yo no voy a estar, pero que se viene. Y le doy vueltas. Me doy cuenta que por un lado puede ser maravilloso pero esconde una muestra de tragedia tremenda, cuál es el papel del individuo, del ser humano, con la explosión tecnológica en nuestro tiempo", dijo el expresidente.

En otro tramo de la entrevista dijo que "vivir el hoy también es una necesidad de cultivar esperanza hacia el futuro. Y el hoy no es tan detestable. Objetivamente lo que pasa es que estamos inmersos dentro. de una cultura subliminal que tiende a sembrar tácitamente esa imagen que triunfar en la vida es ser rico y cuanto más rápido mejor y esa apostasía nos hace alejarnos de las únicas pocas cosas que tienen que ver con la felicidad humana, qué es la relación humana, que es el tiempo "para perder". Cuando se es joven el amor que es una cosa muy seria, necesita tiempo y hay que cultivarlo, no puede ser una grosería y aún en la ancianidad, es una dulce costumbre, es una forma de evadir la soledad pero si usted le quita los afectos en la vida no sé para qué vivimos. Pero hay que tener tiempo para eso. Tiempo que no es moneda, que no da intereses, es tiempo que se gasta".

Mirá el video: