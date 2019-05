Un viaje de 23 kilos: el cuento de una venezolana de 16 años que llegó a Uruguay

Como muchos otros venezolanos la familia de Albany Lazade Maiz, una adolescente de 16 años, decidió a fines del 2017 abandonar el país caribeño por la crisis política y social que atraviesa ese territorio y viajar hacia Uruguay. Para transmitir la vivencia, la joven escribió un cuento presentado en un concurso realizado por el liceo al que concurre, el Liceo Nº1 de Montevideo, donde con su relato Un viaje de 23 kilos resumió lo vivido y además resultó ganadora de este concurso.

En entrevista con el programa Así nos va de Radio Carve, Albany Lazade leyó su cuento y sus padres contaron sobre la situación que los llevó a mudarse a Uruguay.

Uno de los temas más difíciles al momento de irse fue la valija o como ellos la llaman: la maleta. Su armado no fu fácil y le llevó varios intentos. "Es un tema muy difícil, cuando uno va de vacaciones uno sabe que meter y a veces siempre metes cosas que nunca usas, en este caso es más complicado porque la maleta es de tu vida", dijo la madre de la adolescente a Así nos va.

Para Alberto, su padre, era claro que la familia debía tomar acción ya que la situación era insostenible. "Cuando estábamos allá tú vas viendo cómo progresivamente se va distorsionando tu situación económica, a pesar de que yo tenía 18 años en una empresa, 20 años de matrimonio, teníamos una estabilidad. Ya cuando comienzas a ver que se comienza distorsionar la situación, que tienes problemas para conseguir la comida, que tienes que hacer filas y cosas inimaginables para obtener algo tan esencial como un litro de leche, mi esposa hizo una fila de 14 horas para comprar un litro de leche", sostuvo.

El padre agregó que se sintieron expulsados de su país si bien no los echaron formalmente. "Esto no es una situación habitual, las personas cuando salen de su país porque lo deciden así es distinto. Pero una cosa es que la decisión sea tuya y otra cosa es que seas expulsado de tu país. Digo expulsados con propiedad, si bien es cierto no te tocan la puerta y te dicen que te vayas pero la situación política, social y económica es muy difícil, prácticamente intolerable", dijo el padre de la joven.

Luego, durante el informe emitido en radio Carve, la adolescente leyó su cuenta que es transcribido a continuación.

Un viaje de 23 kilos

Albany Lazade Maiz

Un 20 de noviembre de 2017 celebre mis 15 años, llena de alegría, temor e ilusiones. Una fecha tan importante para cualquier adolescente se convirtió para mí en celebración y despedida de familiares, amigos y de ese primer amor. Fue una noche de felicidad, amor, recuerdos y llantos porque al día siguiente debía partir junto a mis padres, hermanos y algunos familiares a un viaje que nos cambiaría la vida a todos.

Esa noche de celebración tenía sus notas contadas, debíamos culminar los preparativos para partir al día siguiente. Cada uno de nosotros tenía la oportunidad de llevar 23 kilos en una maleta, cosa difícil para el que tiene que migrar a otro país. Pasamos hasta el amanecer haciendo y deshaciendo las maletas, era muy agotador y doloroso desprenderse de todo. Solo tenía la oportunidad de escoger lo más necesario, lo más amado y un recuerdo de alguien importante. Cuando preparamos las maletas para salir de vacaciones es totalmente diferente sabes que vas por unos días y regresas a casa, pero en esta oportunidad el regreso no la opción.

De esta manera comenzó nuestra travesía, un 21 de noviembre de 2017 en un vuelo desde Maiquetía que nos llevaría a la ciudad de Puerto Ordaz, allí estuvimos dos días para compartir con mi abuela y despedirnos. Luego continuamos el viaje en autobús hacia Brasil, país frontera con Venezuela, luego de 20 horas, al amanecer, tuve una de las más impresionantes vistas, un paisaje lleno de montañas y llanuras, todo un monumento natural llamado la gran sabana, un buen recuerdo para llevarnos de nuestro país. En todo ese recorrido cuidamos nuestras maletas como un gran tesoro, era lo único material que teníamos en ese momento, el cruzar la frontera fue una experiencia confusa, triste pero a la vez alegre porque comenzamos a sentirnos libres y a salvo. Aferrados a ese sentimiento continuamos el viaje en avión por distintas ciudades de Brasil, hasta llegar al país elegido: Uruguay.

Desde ahí hemos comenzado de cero, con nuestras maletas llenas de ilusiones y esperanzas. Ya que todo aquello por lo que habíamos luchado mi familia y yo se quedó atrás, ahora estamos en un país lleno de derechos y oportunidades donde si nos esforzamos podremos salir adelante y gozar de las cosas más básicas para un ser humano como la alimentación sana, la salud y la estabilidad emocional, con la certeza que no habrá humillación o privación de la libre expresión. Aplico hoy el lema de mi familia: "Debemos dar lo mejor de nosotros, así estemos haciendo cosas para las que nunca nos preparamos pero lo hacemos con entusiasmo, dignidad y humildad. Porque sabemos ser agradecidos, sin perder la fe de que todo estará mejor, por el país que me vio nacer y por Uruguay que nos da la oportunidad que nos dio la oportunidad de volver a creer".

Mis 23 kilos me siguen acompañando desde entonces y me dan fuerzas en este nuevo camino que hemos emprendido como familia.