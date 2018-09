Zoë Kravitz se suma a las fotos sin retoques y critica los estereotipos que instala Hollywood

La actriz y modelo Zoë Kravitz –hija del músico Lenny Kravitz y de la actriz Lisa Bonet– posó para la revista Harper's Bazaar sin retoques digitales y en una charla/entrevista que mantuvo con la actriz Reese Witherspoon –con quien protagonizó la premiada serie Big Little Lies– habló sobre la importancia de mostrarse tal cuál es.

En la sesión fotográfica en la que participó Kravitz, se la ve junto a dos lobos (sí, lobos), natural y fresca corriendo por un paisaje agreste que bien podría ser una playa.

A la actriz no le asustó posar junto a lobos. No obstante, admitió que su mayor temor fue cuando le propusieron realizar fotos que no tendrían retoques. “Lo que más me asustó fue, justamente, que me asusté de eso. Eso me puso triste”, declaró. En ese sentido, Kravitz narró algunas situaciones en las que la abusaron del uso de photoshop y se sintió mal. En una ocasión, la mostraron con ojos verdosos y en otra, le retocaron las mano lo cual le hizo preguntarse: “¿Qué tienen de malo mis manos? ¿Y mis ojos?”.

En las fotos de Bazaar, la actriz lleva puesto un vestido blanco de Givenchy Haute Couture que contrasta con la belleza del color su piel que, siempre con gran orgullo, defiende. Kravitz reconoció que muchas mujeres jóvenes afrodescendientes que usan trenzas se sienten conectadas con ella gracias a que la ven en los medios. Pero contó que cuando ella estaba creciendo las películas que veía, casi siempre, eran protagonizadas por mujeres rubias con senos grandes.

Kravitz es una ferviente crítica del racismo y estereotipado que impera en Hollywood. En el diálogo con Witherspoon dijo que si bien se ha dado un leve avance, aún siguen primando las mujeres blancas en las historias que salen desde Hollywood y ejemplificó: “Leo guiones donde los personajes tienen descripciones como 'Stacy, 22, alegre', después avanzo cuatro páginas y veo, 'Sarah, 22, afroamericana', lo que deja claro que todos los demás son blancos”.

Kravitz aseguró que ella, como mujer negra con trenzas y tatuajes, puede encarnar otros personajes como el de abogada, doctora o comediante, más allá de la chica hippie. “Deberíamos comenzar a abrir nuestras mentes sobre lo que es ser una persona que vive en 2018”, concluyó.