Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Jueves:
Mín  16°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Fúnebres / Sepelios

Raul Alejo Guerrero Lezcano

15 de octubre 2025

(Q.E.P.D.) - Falleció en la paz del Señor, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal, el día 14 de octubre de 2025. Sus hijos: Jorge y Fernando; sus hijas políticas: Claudia y Verónica; sus nietos: Emiliano y Paula; sus hermanos; Julio y Carlos; sobrinos y demás deudos participan con profundo dolor dicho fallecimiento e invitan al acto de sepelio que se realizara hoy, 15 de los corrientes. Atención que agradecerán. Velatorio: Av. 8 de Octubre y Pan de Azúcar, sala 4 a partir de la hora 08:30 de donde partirá el cortejo a la hora 09:00 hacia el cementerio Parque del Recuerdo - Interbalnearia.- (Organización Salhón – Una Empresa Previsión)

Mas noticias de Nacional

Las más leídas