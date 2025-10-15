Raul Alejo Guerrero Lezcano

(Q.E.P.D.) - Falleció en la paz del Señor, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal, el día 14 de octubre de 2025. Sus hijos: Jorge y Fernando; sus hijas políticas: Claudia y Verónica; sus nietos: Emiliano y Paula; sus hermanos; Julio y Carlos; sobrinos y demás deudos participan con profundo dolor dicho fallecimiento e invitan al acto de sepelio que se realizara hoy, 15 de los corrientes. Atención que agradecerán. Velatorio: Av. 8 de Octubre y Pan de Azúcar, sala 4 a partir de la hora 08:30 de donde partirá el cortejo a la hora 09:00 hacia el cementerio Parque del Recuerdo - Interbalnearia.- (Organización Salhón – Una Empresa Previsión)