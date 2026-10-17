El precio de la carne ovina exportada sigue alto y se dinamizan las ventas de lanas y la faena

Con un ligero ajuste semanal en los precios, las lanas encuentran un nivel de estabilidad en Australia , entre US$ 12,50 y US$ 13 por kilo, mientras en Uruguay la faena de lanares volvió al eje de las 10.000 cabezas, la demanda por corderos se afirma y el precio de la carne ovina exportada sigue alto .

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En la última semana se reactivaron los negocios por lanas, especialmente en el segmento de mayor demanda, integrado por lanas de Merino finas de entre 18 y 21 micras.

Las referencias de precios se han mantenido estables en el primer tramo de la zafra y la operativa vuelve a dinamizarse luego de varias semanas de menor actividad.

El precio de los corderos no para de subir y se estabilizan los valores en el mercado de lanas

Exportaciones de lanas crecieron casi 40% y las de carne ovina siguen en el mismo nivel

La oferta se mantiene cautelosa, mientras que los factores climáticos han demorado las esquilas.

Se generalizaron las ventas de lanas de 18 micras entre US$ 11 y US$ 11,35 por kilo para lotes con certificaciones, mientras que los lotes sin el premio de las certificaciones se ubicaron en US$ 10 por kilo.

En lanas de 20 micras, las referencias se sitúan en US$ 8,50 por kilo para lotes sin certificar y por encima de US$ 9 para aquellos que cuentan con certificaciones.

En el segmento Corriedale, la referencia semanal es un lote de 3.000 kilos de lana de 28,5 micras, sin acondicionar, que se colocó a US$ 2,15 por kilo vellón.

Nuevas referencias de valores en lanas

En Australia, el mercado cerró con una baja semanal de seis centavos, hasta US$ 12,62 por kilo base limpia.

La corrección, de 0,5%, reflejó la presión de una oferta que alcanzó su mayor nivel en varias semanas.

Casi el 10% de los fardos quedó sin vender, en un mercado con demanda selectiva y vendedores que no convalidaron todas las propuestas recibidas.

Para la próxima semana se espera una reducción de la oferta, desde más de 33.000 lotes hasta unos 26.883, según indicó Australian Wool Innovation (AWI).

El organismo señaló que “la menor oferta podría volver a proporcionar cierto apoyo a los precios, aunque es probable que la selectividad de los compradores y las crecientes primas por calidad y especificaciones sigan siendo características clave del mercado”.

Faena ovina al alza

La faena de ovinos alcanzó las 9.907 cabezas en la semana del 3 al 10 de octubre, tras la actividad muy limitada de la semana anterior, cuando apenas se superaron los 1.150 animales.

El retorno de San Jacinto a la operativa fue clave para la recuperación, ya que la planta recibió el 83,4% de los ovinos faenados en el período.

Según el reporte del Instituto Nacional de Carnes (INAC), fueron siete los establecimientos que registraron actividad.

La faena continúa concentrada en los corderos, que representaron el 70% del total.

La participación de las ovejas fue reducida, con 1.570 cabezas, equivalentes al 16% del total.

En los primeros 10 días de octubre, la actividad cayó 41,7% frente al mismo período de 2025.

En lo que va del año se llevan faenados 295.745 ovinos, un 37% menos que en igual fecha del año pasado. La caída es algo menor en el caso de los corderos, con una retracción de 33,5%.

La oferta de lanares continúa siendo muy limitada, lo que da lugar a faenas irregulares. En este contexto, los precios se mantienen firmes y siguen subiendo entre tres y cuatro centavos por semana en todas las categorías.

La demanda de ovinos se mantiene activa por parte de las plantas que están operando con lanares. En el caso de los corderos, los valores se acercan a los US$ 6,50 por kilo, con referencias de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) más cinco centavos para la semana de compra y de carga.

Carne ovina: repunte de los precios

En el mercado de la carne ovina se registra un repunte de precios desde mediados de agosto.

En los últimos 30 días, la tonelada exportada promedió US$ 7.236, mientras que en la última semana el promedio fue de US$ 6.728.

Entre el 1º y el 10 de octubre, las colocaciones se concentraron exclusivamente en Brasil, con 107 toneladas, y Canadá, con 38 toneladas.

En lo que va de 2026, Uruguay lleva exportadas 5.922 toneladas de carne ovina, a un valor promedio de US$ 6.800 por tonelada. Esto representa una retracción interanual de 32% en volumen y una mejora de 26% en valor.