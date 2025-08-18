Llegó a Uruguay una innovadora terapia para la migraña: de qué se trata

¿Cuántas horas, días, semanas, pierde una persona -y su entorno familiar y personal- a manos de la migraña? "Un día con migrañas es como un día en el que estás totalmente invalidado, no puedes ni pensar. Ese día el cerebro está como en una silla de ruedas", explicó a El Observador la Dra. Patricia Pozo Rosich, directora de la Unidad Clínica de Cefaleas y Dolor Craneofacial y del Centro de Cerebro Adaptativo a la Migraña del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, España.

Si una persona entra en mi consulta y me dice que tiene 54 años y tiene dos días de migraña al mes, ha perdido diez años de vida Si una persona entra en mi consulta y me dice que tiene 54 años y tiene dos días de migraña al mes, ha perdido diez años de vida

Esta dolencia no es simplemente un dolor de cabeza. Es una enfermedad neurológica compleja que la Organización Mundial de la Salud clasifica como una de las 10 condiciones médicas más discapacitantes del mundo. Los episodios pueden durar de 4 a 72 horas e incluyen síntomas debilitantes como dolor de cabeza pulsátil de intensidad moderada a severa, náuseas y/o vómitos, sensibilidad extrema a la luz y al sonido y deterioro cognitivo temporal.

Desde hace pocas semanas, en Uruguay ya está disponible -luego de ser aprobada por el Ministerio de Salud Pública- el rimegepant, una innovadora terapia oral que representa un hito en el tratamiento de la migraña. Por primera vez, los pacientes tienen acceso a una medicación que puede tanto aliviar el dolor durante los episodios agudos , como prevenir futuros ataques de migraña con una sola medicación.

Se trata del primer antagonista oral del receptor CGRP (péptido relacionado con el gen de la calcitonina) disponible en el país, que se enfoca específicamente en una de las causas fundamentales de la migraña.

Un avance paradigmático en el tratamiento

“Estamos ante un momento histórico para el tratamiento de la migraña en Uruguay”, explicó por su parte el Dr. Marco Lisicki, neurólogo clínico de la Clínica Gallia e investigador en IMMF-UNC-CONICET, Argentina, especialista en cefalea y dolor neuropático y docente en la Universidad Nacional de Córdoba. Según dijo, la prevalencia es más alta durante los años de mayor productividad laboral, lo que genera costos significativos en ausentismo y pérdida de productividad.

Por primera vez disponemos de una medicación oral, diseñada específicamente para la migraña, que ha demostrado efectividad tanto para disminuir la intensidad de los episodios como para prevenirlos. Esto representa un antes y un después para nuestros pacientes Por primera vez disponemos de una medicación oral, diseñada específicamente para la migraña, que ha demostrado efectividad tanto para disminuir la intensidad de los episodios como para prevenirlos. Esto representa un antes y un después para nuestros pacientes

Evento Pfizer Scienza Piso 22 Dr. Marco Lisicki. Foto: Leonardo Carreño

La migraña es la tercera enfermedad con mayor prevalencia en el mundo. Se estima que en Uruguay hay 420,000 personas que viven con migraña, afectando más a las mujeres, especialmente durante sus años más productivos. Este lanzamiento representa un importante avance para la comunidad médica y los pacientes que buscan alternativas más efectivas y seguras.

“El 18% de las mujeres y el 8% de los hombres sufren de esta dolencia”, detalló la Dra. Pozo Rosich. “Sospechamos que las hormonas y, sobre todo, sus oscilaciones en las distintas etapas biológicas, tienen un rol determinante”, agregó.

“Es muy típico que la migraña se dé en familias. La carga hereditaria es tan alta como en enfermedades como la epilepsia o la esquizofrenia”, explicó, y dijo: “La migraña puede tratarse hoy con fármacos eficaces y bien tolerados. Es una enfermedad que no debe subestimarse y para la cual existen soluciones reales que mejoran la vida del paciente”.

Eficacia comprobada en estudios clínicos

Los resultados de los estudios clínicos fase 3 publicados en la revista The Lancet demuestran la eficacia dual de este tratamiento:

Para episodios agudos: una sola dosis puede proporcionar alivio rápido del dolor, que dura hasta 48 horas en muchos pacientes.

Para prevención: después de tres meses de tratamiento preventivo, aproximadamente la mitad de los pacientes experimentaron una reducción del 50% o más en los días con migraña moderada a severa. Los efectos preventivos se observaron desde la primera semana de terapia.

Una alternativa necesaria a tratamientos tradicionales

La Sociedad Internacional de Cefaleas manifestó su preocupación respecto al uso excesivo de ergotaminas y otros fármacos tradicionales empleados en el manejo de la migraña, cuyo desarrollo original no contemplaba este tipo de tratamiento específico. Su utilización puede generar cefalea por abuso de medicación cuando se utilizan más de 10 días al mes. Este fenómeno, conocido como "cefalea de rebote", puede convertir una migraña episódica en una condición crónica diaria.

"Hemos observado durante años cómo pacientes bien intencionados caen en el ciclo vicioso del abuso de ergotaminas y triptanes", explicó el Dr. Lisicki. "Esta nueva terapia con mecanismo CGRP ofrece una opción más segura para uso frecuente, tanto en episodios agudos como en prevención, sin el riesgo de cefalea por abuso de medicación”, añadió.

En ese contexto, Pozo Rosich mencionó que “el primer paso del tratamiento es la educación. Saber qué me está pasando, cómo funciona mi cuerpo, y cómo manejar mis hábitos. En adolescentes, solo con cambiar el estilo de vida ya se ve una gran mejora”, dijo.

La migraña mejora con la edad solo si el paciente ha recibido un buen tratamiento. Si no, puede cronificarse y mantenerse incluso en la vejez La migraña mejora con la edad solo si el paciente ha recibido un buen tratamiento. Si no, puede cronificarse y mantenerse incluso en la vejez

Mecanismo innovador

Este tratamiento actúa bloqueando los receptores CGRP, una proteína que aumenta durante los episodios de migraña y contribuye a la inflamación neurológica, la dilatación de los vasos sanguíneos y la señalización del dolor. Al bloquear reversiblemente estos receptores, la medicación inhibe la actividad biológica del neuropéptido CGRP, atacando directamente a la causa de la migraña.

En los estudios clínicos, el tratamiento fue generalmente bien tolerado. Los efectos secundarios más comunes fueron náuseas (2.7% vs 0.8% en placebo) y dolor estomacal/indigestión (2.4% vs 0.8% en placebo). Estos efectos fueron típicamente leves y temporales.

Necesidad médica no satisfecha

Una encuesta reciente de la Fundación Nacional del Dolor de Cabeza reveló que el 84% de los pacientes que reciben tratamiento preventivo actual desean una mejor opción terapéutica. El 53% quería más días libres de migraña y el 98% estaría dispuesto a considerar un nuevo tratamiento oral.

“La llegada de nuevas terapias que abordan el origen genético y biológico de la migraña libera al paciente de la culpa y del estrés como única causa, abriendo nuevas oportunidades para tratar a quienes antes no tenían alternativas efectivas”, destacó, en tanto, la Dra. Fiorella Martín Bertuzzi, médica especialista en Neurología y Docencia Universitaria y médica asociada de la Sección Cefaleas del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Disponibilidad y acceso: El nuevo tratamiento está disponible en farmacias de todo Uruguay mediante prescripción médica. La dosis recomendada es de 75 mg, que puede tomarse según sea necesario hasta una vez al día para tratar episodios agudos, o cada dos días para ayudar a prevenir ataques de migraña.

Sobre la Migraña en Uruguay

La migraña es la tercera enfermedad más prevalente en el mundo, afectando a más de 1.3 mil millones de personas globalmente. En Uruguay, se estima que:

420.000 personas viven con migraña

El 75% son mujeres

La prevalencia es más alta durante los años de mayor productividad laboral

Genera costos significativos en ausentismo y pérdida de productividad

“Tratar la migraña es gratificante. El impacto positivo del tratamiento es tan inmediato que, en la segunda consulta, los pacientes ya vuelven a agradecer. Eso no ocurre en muchas áreas de la Medicina. Por eso invito a más neurólogos y médicos de atención primaria a animarse a diagnosticar y tratar correctamente esta enfermedad”, mencionó la Dra. Pozo Rosich.

“La llegada de este tratamiento marca el inicio de una nueva era para el manejo de la migraña”, comentó en esa misma línea.