Grandes industriales con Oddone: miradas sobre crecimiento, combate a la pobreza y cohesión social

En su exposición, Oddone mencionó que el objetivo del ministerio es aumentar la prosperidad mediante la inversión y la productividad y también reducir la desigualdad e inseguridad.

“Se mostró muy preocupado por la pobreza entendiendo que la mejor medida para solucionarla es a través del crecimiento y para eso se requiere mucha inversión, no solo del sector público sino también con un compromiso del sector privado”, señaló García sobre la exposición del ministro.

Esos objetivos ya han sido mencionados por el jerarca en distintas oportunidades. En una presentación el mes pasado ante la comisión de Hacienda de Diputados el equipo económico marcó el punto de partida de este gobierno. En esa ocasión Oddone expresó que el gran desafío de Uruguay es alcanzar un crecimiento promedio de 2% anual y para eso es clave la inversión, tanto pública como privada.

El ministro explicó además que es necesario llegar a una inversión que se ubique en el entorno del 20% del Producto Interno Bruto (PIB) cada año, algo que solamente se logró cuatro veces en las últimas dos décadas. En 2024 fue de 16,2%.

Este martes, García apuntó que las grandes empresas son el motor del desarrollo industrial, tanto en el empleo, las exportaciones y la producción.

Pero más allá de la mirada estrictamente vinculada al crecimiento y el desarrollo del sector, la intención del presidente de la CIU es que el Círculo Industrial también sea un espacio para promover e intercambiar sobre cohesión social.

“Hay grandes empresas que desarrollan distintas acciones sociales, muchas veces vinculadas con el personal que trabaja, con la comunidad en la que se mueven o con alguna institución educativa”, señaló.

“Hay que darle una mirada social a la actividad empresarial, que existe y muchas veces no se conoce”, complementó el industrial.

En paralelo, la CIU también tiene una espacio de análisis con las micro y pequeñas empresas. “Hay que trabajar de manera sectorizada, no son las mismas realidades. A las empresas chicas no les podemos hablar de mediano y largo plazo. Tienen urgencias y necesidades diferentes”, resumió.

Números de las grandes industrias

En la exposición de este martes, la CIU mostró algunos datos de la actividad de las grandes empresas industriales.

Las 180 compañías generan ventas por US$ 15.900 millones entre exportaciones y mercado interno. En el desglose, los frigoríficos facturan US$ 3.100 millones, la celulosa US$ 2.600 millones, los lácteos US$ 1.350 millones y la maltería US$ 1.000 millones. Esos cuatro sectores representan el 50% de las ventas de las grandes empresas industriales.

Además, el concentrado de bebidas aporta US$ 720 millones, la molinería US$ 680 millones, la química básica US$ 660 millones y la industria farmacéutica US$ 550 millones.

Esas empresas cuentan con 57 mil trabajadores en forma directa lo que representa el 45% del empleo formal industrial. Además generan 35 mil empleos indirectos.