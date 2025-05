La decisión con Randall Rodríguez de Guillermo Barros Schelotto para la visita al Campeón del Siglo de Vélez Sarsfield ante Peñarol por la Copa Libertadores; mirá los convocados

Para el partido ante Peñarol, el DT lo incluyó en la nómina de convocados, por lo que Randall volverá al estadio carbonero.

Vélez viajó a Montevideo con tres arqueros en su plantel: Tomás Marchiori, el habitual titular, Randall Rodríguez y Lautaro Garzón.

El golero uruguayo tuvo una polémica actuación ante River Plate en el Monumental el pasado 4 de mayo, partido en el que reconoció que cometió errores.

Además se regreso al Campeón del Siglo será luego de la polémica que generó su festejo de uno de los goles de Vélez cuando le ganaron a Peñarol en el primer partido del grupo, lo que no cayó bien a hinchas aurinegros, por lo que pidió disculpas.

“Obviamente, sé que no estuve bien, pero también es el lado profesional, el lado de saber que estoy hoy en día defendiendo a Vélez y el respeto hacia mis compañeros. Salieron todos corriendo a festejar el gol y yo después, enseguida de haberlo gritado, me di cuenta que estaba mal y lo primero que hice fue intentar sentarme y tranquilizarme. Pero nada, también es respeto hacia mis compañeros que defienden a Vélez y yo también hoy en día. Y por algo también me nació salir y pedir perdón porque sabía que no estaba del todo bien lo que había hecho”, explicó a El Espectador Deportes.

“Fue la euforia en el momento”, aclaró. “Y nunca puse en duda mi fanatismo y eso, el saber que si soy hincha o no de Peñarol, porque yo muero por Peñarol, pero nada, hoy en día defiendo a Vélez, soy un profesional que dentro de la cancha va a querer ganar siempre para el lado donde estoy jugando”.

El uruguayo que no estará en el Campeón del Siglo

Vélez tendrá la baja de uno de sus uruguayos, Michel Santos, quien “continúa con la rehabilitación de la distensión de sóleo izquierdo”, según el parte médico del club argentino.

Además, tampoco estarán Emanuel Mammana, quien se encuentra en la fase final de la recuperación de distensión del aductor derecho” y Tomás Cavanagh, quien sufrió un desgarro del aductor derecho.

Peñarol vs Vélez Sarsfield, lo que está en juego por la Copa Libertadores

Ya clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores, el uruguayo Peñarol y el argentino Vélez Sarsfield se pondrán cara a cara este jueves en un encuentro en el que lucharán por el primer lugar del Grupo H.

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto y los de Diego Aguirre acumulan diez puntos cada uno y superan por cuatro al boliviano San Antonio Bulo Bulo, que jugará la Copa Sudamericana. Más abajo, el paraguayo Olimpia cierra con dos unidades.

No obstante, Vélez tiene un mejor saldo de goles que Peñarol, por lo que lograr un empate en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo le alcanzará para mantener la primera posición.

El probable equipo de Peñarol y el probable equipo de Vélez Sarsfield

De acuerdo con esto, el local sabe que debe ganar y por ello afrontará el encuentro sin guardarse nada.

Guillermo de Amores; Pedro Milans, Nahuel Herrera, Leonardo Coelho, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Eric Remedi; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez y Maximiliano Silvera serían los once de Aguirre.

Con estos jugadores, el aurinegro buscará prolongar el buen momento que vive tanto en lo internacional como en lo local, donde el fin de semana se estrenó en el Torneo Intermedio con una victoria.

Del otro lado, Vélez llegará al partido más descansado, después de haber disputado su último encuentro el 21 de mayo. No obstante, lo hará golpeado por la derrota que sufrió ese día frente a Lanús, que le costó la eliminación de la Copa Argentina.

Probablemente el equipo argentino tenga variantes respecto del que jugó ese día y Barros Schelotto apueste por un once con Tomás Marchiori; Jano Gordon, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez; Christian Ordóñez, Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Brian Romero y Francisco Pizzini.

De esta forma, Peñarol y Vélez Sarsfield lucharán por una victoria que le garantizará a su ganador el primer lugar del grupo.

