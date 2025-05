"Yo muero por Peñarol": Randall Rodríguez confirmó que fue reservado por Marcelo Bielsa, aclaró su festejo en el gol de Vélez Sarsfield y analizó los errores ante River Plate

También destacó que charla “en el día a día” con el cuerpo técnico de Bielsa, que “está muy cerca siempre el jugador” y que por ahora se enfoca en Vélez y no en su convocatoria.

“La verdad que no estoy muy pendiente de la selección, sino de acá, de Vélez, porque siento también que estando muy pendiente de la selección se me pasan los días, no disfruto, paso bastante ansioso, estresado, entonces intento poner todo el foco acá y si toca ir voy a ser el chico más feliz y si no a seguir trabajando”.

Los errores ante River Plate: “Anímicamente dolió un poco, cuesta levantar”

Randall, quien tiene contrato con Vélez hasta fines de 2026, fue consultado por los errores que tuvo en el partido ante River Plate en el Monumental.

El golero hizo un análisis de los que pasó: “Saber también que había muchos factores, no venía jugando, no venía con mucho ritmo, pero nada, también saber que estamos muy expuestos al mínimo error y también sabiendo que eso, que resalta mucho nuestro errores y nuestro errores son goles, así que bien. Anímicamente dolió un poco, cuesta levantar pero nada hay que estar preparado porque nunca sabe cuando toca de vuelta”.

Primer gol de River Plate a Randall Rodríguez Primer gol de River Plate a Randall Rodríguez ESPN

Sobre aquel partido y su expectativga al tener la posibilidad, señaló: “No sé si era para romperla, sino solamente cumplir y poder ayudar al equipo. Pero sí soy consciente y fiel creyente de que por algo pasan las cosas y para darse cuenta un montón de cosas también entonces hay que estar tranquilo y esperar de vuelta la chance”.

El arquero no puso excusas a factores como el campo de juego y la pelota mojada. “No, sinceramente, 100% autocrítico, fueron errores totalmente naturales míos. Como te dije, hay muchos factores, fue un momento donde me senté a pensar muchas cosas y saber que tengo que mejorar muchas cosas”.

Además, señaló que el entrenador Guillermo Barros Schelotto lo respaldó tras el duro momento. “Me transmitió mucha confianza y seguridad y que me quede tranquilo. También la realidad es que no vengo con mucho rodaje, entonces es como te digo, hay muchas cosas que juegan en contra”.

Tercer gol de River Plate a Randall Rodríguez Tercer gol de River Plate a Randall Rodríguez ESPN

Consultado por si Vélez le iba a garantizar que iba a tener continuidad en el arco o podía irse a otro equipo para tener minutos, señaló: “Y... Eso no va a venir un técnico, un presidente o un funcionario que sea decirte ‘che, escuchá, vas a jugar’. Eso va más parte del día a día y el saber dónde dónde estás parado, pero no yo estoy tranquilo, estoy esperando que pase el partido de Peñarol y ahí va a ver cómo sigue todo”.

El partido ante Peñarol y su festejo con Vélez ante los carboneros

Randall se refirió al partido ante Peñarol de la próxima semana en el Campeón del Siglo, en el que se definirá cuál de los dos equipos termina primero en su grupo de Copa Libertadores.

En ese sentido, dijo que aún no sabía si iba a estar en la convocatoria.

El arquero también habló de su festejo en el gol de Vélez ante Peñarol en el partido jugado en Liniers, lo que no cayó bien en hinchas carboneros que lo criticaron por su eufórica reacción.

Randall Rodríguez

“Obviamente, sé que no estuve bien, pero también es el lado profesional, el lado de saber que estoy hoy en día defendiendo a Vélez y el respeto hacia mis compañeros. Salieron todos corriendo a festejar el gol y yo después, enseguida de haberlo gritado, me di cuenta que estaba mal y lo primero que hice fue intentar sentarme y tranquilizarme. Pero nada, también es respeto hacia mis compañeros que defienden a Vélez y yo también hoy en día. Y por algo también me nació salir y pedir perdón porque sabía que no estaba del todo bien lo que había hecho”, explicó.

“Fue la euforia en el momento”, aclaró. “Y nunca puse en duda mi fanatismo y eso, el saber que si soy hincha o no de Peñarol, porque yo muero por Peñarol, pero nada, hoy en día defiendo a Vélez, soy un profesional que dentro de la cancha va a querer ganar siempre para el lado donde estoy jugando”.

El mensaje del ex Peñarol Randall Rodríguez El mensaje del ex Peñarol Randall Rodríguez

Randall también contó las repercusiones luego del encuentro y de las imágenes que se viralizaron. “Después del partido me junté con algunos (jugadores de Peñarol), obviamente le transmití lo que había pasado, pedirles perdón, lo entendieron. También, no pasó mucho desde que me fui de Peñarol, fue el primer partido contra Peñarol. Te digo, fue la euforia del momento y nada, me ganó, pero también sabía reconocer los errores y salir a pedir perdón creo que no estuvo nada mal”.

El arquero consideró que fue una equivocación del momento y espera que si le toca volver al Campeón del Siglo los hinchas aurinegros entiendan lo que pasó.

20250402 Randall Rodríguez en Vélez Sarsfield Randall Rodríguez en Vélez Sarsfield

“Sí, tal cual. Es un partido de fútbol, hay muchas emociones encontradas durante el partido, pero nada, es lo que digo, me ganó la euforia del momento, tampoco creo que estaba haciendo algo mal dentro de todo, porque yo hoy defiendo a Vélez y tengo que ser un profesional y hoy en día yo quiero ganar, así si se me ponga mi mamá o mi papá enfrente yo les quiero ganar, siento que soy así pero bueno, no lo supe manejar bien, reconocí el error, pedí disculpas y nada de eso, saber que en algún momento lo van a entender”.