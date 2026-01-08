Flavia Da Rin inauguró la temporada artística en José Ignacio: una muestra que une galería, paisaje y creación

La galería Tomás Redrado Art inauguró su programación estival con una muestra de la artista Flavia Da Rin , en un encuentro realizado el pasado martes en el Hotel Kemay Boutique, ubicado en Arenas de José Ignacio.

La apertura contó con el sponsoreo de Santander Private Banking y reunió a invitados del ámbito cultural, coleccionistas y referentes del circuito artístico. La obra elegida para la tapa de The Select Experience pertenece a Da Rin y forma parte de esta exhibición, reforzando el diálogo entre la muestra y la plataforma editorial.

Con la presencia de la artista, la inauguración propuso un recorrido por su universo creativo en un entorno especialmente concebido para el disfrute del arte contemporáneo.

La exhibición también consolidó el vínculo entre Flavia Da Rin y Tomás Redrado Art, galería que la representa desde 2024. “Con Flavia estamos cumpliendo un poco más de un año de representación”, señaló Tomás Redrado a The Select Experience. En ese marco, definió la muestra como una celebración de su libertad creativa.

DSC06927-min Flavia Da Rin junto a Tomás Redrado.

La sede uruguaya de la galería, integrada al Hotel Kemay, funciona tanto como espacio expositivo como residencia artística. “La galería y la residencia artística desembarcaron en Uruguay la temporada pasada; fue la consecuencia natural del desarrollo de mi galería en Sudamérica”, mencionó Redrado. El proyecto se apoya en un ecosistema que combina paisaje, aislamiento y una mirada de largo plazo sobre la producción artística.

Screen Shot 2026-01-08 at 17.07.46

Esa visión también se refleja en la forma de trabajo con los artistas. “Representar implica una responsabilidad mutua de largo plazo, es como una pareja antes del matrimonio”, sostuvo. Sobre Da Rin, agregó que la muestra marca un momento clave en su carrera y en la relación profesional con la galería.

DSC06911-min

Además de las exhibiciones, Tomás Redrado Art impulsa residencias artísticas con foco en la producción local y en la reducción del impacto ambiental. “El arte es uno de los mercados menos sustentables; necesitaba que una de nuestras sedes funcionara como refugio frente a esa problemática”, explicó.

DSC06896-min (1)

Con presencia en Miami, Buenos Aires y José Ignacio, la galería se mueve en un circuito de intercambio constante. “Llevamos José Ignacio al mundo y traemos el mundo a José Ignacio”, concluyó Redrado, reafirmando el rol del lugar como un punto estratégico para pensar nuevas formas de encuentro entre artistas, obras y público.