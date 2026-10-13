Un médico argentino puso en duda la visita del papa León XIV a Sudamérica: "Todo el mundo lo está pensando"

El médico argentino Claudio Zin cuestionó la posibilidad de que el papa León XIV concrete su próxima gira por Sudamérica tras la cirugía pulmonar a la que deberá someterse y advirtió que la recuperación podría dificultar el cumplimiento del itinerario.

El profesional, que atravesó una intervención similar en el Policlínico Gemelli de Roma , consideró que el pontífice necesitaría varias semanas de rehabilitación antes de afrontar un viaje internacional prolongado. La gira está prevista para noviembre, por lo que la evolución médica será determinante.

"Si yo fuera su médico de cabecera, le diría que no", afirmó Zin en diálogo con Radio Rivadavia .

La operación del Papa León XIV será esta semana y rezan por él los presidentes de Italia, Argentina y Perú

El Papa León XIV suspende su agenda pública hasta el 20 de octubre y se somete a una cirugía pulmonar

La gira prevista para noviembre contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Aunque la Santa Sede informó que la intervención requerirá suspender las actividades públicas del pontífice hasta el 20 de octubre, no anunció oficialmente la cancelación del viaje.

¿Por qué para el médico argentino la gira del papa León XIV a Sudamérica no sería conveniente?

En la entrevista con el periodista argentino Nelson Castro, Zin explicó que la recuperación de una cirugía toracoscópica puede limitar los movimientos, la respiración y la capacidad para caminar. A partir de su propia experiencia, señaló que el período de rehabilitación requiere al menos cuatro semanas de licencia médica.

"Si yo fuera su médico de cabecera, le diría que no", afirmó al referirse a la posibilidad de que León XIV emprenda una gira de varios días poco después de la intervención. El profesional también consideró que el desgaste físico del recorrido sería un factor importante al momento de evaluar si el Papa está en condiciones de viajar.

Durante la conversación, Castro señaló que había escuchado opiniones dentro del Vaticano favorables a suspender la visita. "Las voces que vengo escuchando del Vaticano me dicen que el viaje hay que suspenderlo", detalló. Zin, por su parte, consideró que la decisión podría conocerse después de la operación, cuando se evalúe la evolución del pontífice.

Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días. Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones. — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 11, 2026

El Vaticano informó que León XIV será intervenido para extirpar un pequeño nódulo pulmonar localizado y detectado en una etapa temprana. La recuperación estimada oficialmente es de alrededor de una semana, un plazo más breve que el período de rehabilitación mencionado por Zin a partir de su experiencia personal.

"La tasa de complicaciones es extremadamente baja", explicó el jefe de cirugía torácica del hospital Policlinico Umberto I de Roma, Dr. Federico Venuto, al ser consultado por la agencia Reuters.