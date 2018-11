"¿Qué me hiciste"?: la pregunta del joven de 17 años apuñalado por su amante

“¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste?”, le preguntaba a su amante un adolescente de 17 años mientras se alejaba, desnudo, del auto en el que, hacía instantes, habían mantenido relaciones sexuales. Era de madrugada, estaban en el medio del campo, y el joven no entendía lo que ocurría: la mujer, de 50 años, le había clavado tres veces un cuchillo de 12,5 centímetros y ahora se desangraba: tenía un corte en su cuello y dos puntazos en el pectoral izquierdo.

El adolescente no quería estar en donde estaba: en el paraje rural la Palma, a 11 kilómetros de Tranqueras, el pueblo más cercano, a solas con una persona con la que ya no se sentía seguro luego de 10 meses de relación. La fiscal de Rivera Tania Vidal dijo ante la Justicia que la víctima le envió el día anterior a la mujer más de 10 mensajes por WhatsApp en los que daba cuenta de que no quería verla esa noche.

Algunas frases denunciaban que no era la primera vez que la mujer era violenta con él. “Te juro que me dio pánico (…) Aparte cuando estabas con las manos atrás algo tenías. No quiero ir”, escribió el joven, y la mujer le insistía que aquello a lo que se refería él era parte de un juego, que era inofensiva, que no tenía un arma en sus manos sino una pulsera.

“A mí no me mentís”, le respondió la pareja, y argumentó: “¿No me harías daño? Que me querías agredir y tú sentada detrás de mí con malas intenciones; eso jamás te lo hice y jamás te lo haré; yo mis problemas los hablo, no los resuelvo físicamente”. Y luego otra frase: “Quedé impactado con el choque que me diste al despertarme”.

Nada de lo que había entre ambos lo sabía alguien porque, según contaron a El Observador fuentes del caso, el vínculo era oculto. Por eso no se veían en la posada en la que se hospedó la imputada y en la que trabajaba el adolescente: se iban al campo en auto.

Y eso hicieron el sábado 17 a la noche: la mujer lo pasó a buscar en un coche que había alquilado y, pese a las reticencias del menor, fueron a cenar a Tranqueras y luego al descampado en donde ocurrió la agresión.

Sin razones

Los motivos que llevaron a la mujer a hacer lo que hizo no se conocen, pero las pericias que le practicaron señalaron algunos rasgos psiquiátricos: la fiscal dijo ante el juez que si bien los médicos descartaban que la indagada tuviera alguna enfermedad mental que la calificara como inimputable –es decir, incapaz de discernir el bien del mal y las consecuencias de sus actos–, presentaba conductas “ambivalentes”.

Una psiquiatra que la analizó determinó que la imputada no estaba angustiada por lo que había hecho ni expresaba “pena por la situación de la pareja que agredió”. Tampoco había hecho autocrítica: “Reverbera en la agresividad del joven tomando distancia de su propia agresividad”, definió la profesional.

La psicóloga del Poder Judicial que también la analizó tuvo conclusiones similares. Cuando la entrevistó, la mujer lloraba por “su situación actual, con tendencia a victimizarse, sin autocrítica y sin afecto acorde y sostenido a lo largo de la entrevista, siendo su discurso banal por momentos, con relatos de cosas que no guardan relación con los hechos, evitando focalizar en preguntas que se le hacían o aclaraciones que se le pedían”.

Enseguida de atacar al adolescente, la mujer se bajó del auto para asistirlo. Envolvió las heridas con una frazada y trasladó a su pareja hasta la policlínica de Tranqueras. Luego condujo 15 kilómetros hasta la posada donde trabajaba el menor y que es propiedad de dos amigos suyos. A ellos, llorando, les dijo que habían sufrido el ataque de un extraño y que había huido: el cuchillo que había usado lo había lanzado en la ruta mientras se dirigía hacia las cabañas.

El menor continúa internado en estado grave y con diagnóstico reservado en el CTI de la mutualista Casmer.

La Justicia aceptó la imputación de la fiscal Vidal, un delito de homicidio especialmente agravado por la premeditación, en grado de tentativa, y le decretó a la mujer 120 días de prisión preventiva mientras se sigue investigando el caso.