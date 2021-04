DMX: muere a los 50 años el mítico rapero estadounidense

DMX, una de las figuras clave del hip-hop en Estados Unidos en las décadas de los 1990 y 2000, falleció a los 50 años.

El también actor había sufrido de un ataque cardíaco hacía menos de una semana y estaba internado en el hospital con respiración asistida.

Su nombre de nacimiento era Earl Simmons y falleció en Nueva York en compañía de sus familiares, que en un comunicado dijeron que "fue un guerrero que luchó hasta el último momento".

"Amó a su familia con todo su corazón y atesoramos el tiempo que compartimos con él".

DMX fue el primer artista en lograr que sus cinco primeros álbumes encabezaran los listados de Billboard en Estados Unidos.

DMX vendió 14 millones de copias en ese país y estuvo tres veces nominado a los Grammy.

Algunos de sus mayores éxitos fueron los temas "Party Up (Up in Here)" y "X Gon' Give It To Ya".

El rapero también colaboró con famosas figuras del hip-hop como JAY-Z, Ja Rule y LL Cool J.

También disfrutó de una carrera en paralelo como actor de películas taquilleras junto a actores como Steven Seagal.

Orígenes difíciles

Nacido en 1970 en Mount Vernon, Nueva York, DMX luchó públicamente contra el abuso de sustancias durante años y pasó varios periodos en rehabilitación.

Su complicada y abusiva infancia hizo que viviera en instituciones gubernamentales y se involucrara en hechos violentos, lo que llevó a su primer arresto con apenas 15 años.

Esas experiencias luego quedaron registradas en su música.

Padre de 15 hijos, estuvo en prisión por cargos como crueldad animal, conducción temeraria y posesión de drogas y de armas.

En una entrevista en 2020, DMX dijo que su adicción al crack comenzó a los 14 años cuando un mentor de 30 años le ofreció un cigarrillo de marihuana que también contenía aquella droga.

"¿Por qué le harías eso a un niño?", dijo en la entrevista.

En 2016 sufrió de una sobredosis casi fatal y dos años después fue condenado a prisión por evasión de impuestos.

Tras su liberación en 2019, el rapero volvió a rehabilitación.

"Aprendí que tenía que enfrentarme a las cosas que me hieren", dijo en una entrevista. "Realmente no tenía a nadie con quien hablar... en el barrio, nadie quiere escuchar sobre eso".

Tributo

Su agente, Steve Rifkind, envió un mensaje de tributo al intérprete: "El equipo va a terminar lo que empezamos y tu legado nunca se irá".

Los raperos Ice Cube, Soulja Boy y Chance the Rapper también enviaron sus condolencias por redes sociales, al igual que la actriz Halle Berry.

"Su don significó mucho para muchos", escribió en Twitter.

Sending warrior prayers to the homie DMX pic.twitter.com/oSAli6ABTn — Ice Cube (@icecube) April 9, 2021

