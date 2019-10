Dólar sigue trepando, superó los $ 38 en el BROU y alcanzó su máxima cotización del año

El dólar mantuvo su presión alcista tras la suba del lunes. El billete verde subió 0,3% en el promedio interbancario, que quedó en $ 37,32 este martes, la máxima cotización nominal de la moneda en lo que va del año.

Como viene ocurriendo en lo que va de octubre, nuevamente el Banco Central (BCU) jugó fuerte para moderar la depreciación del peso uruguayo vendiendo dólares, en un contexto regional desfavorable para la monedas de los países emergentes. En total se operaron US$ 37,3 millones en el mercado interbancario, de los cuales el BCU vendió US$ 24,2 millones de sus reservas para amortiguar la suba del tipo de cambio. Este lunes se había desprendido de otros US$ 17,3 millones con el mismo objetivo. Así, en la primera quincena del mes, la autoridad monetaria ya vendió US$ 202 millones buscando suavizar la depreciación cambiaria en la plaza uruguaya, que ya superó el 1% en ese período y el 15% en lo que va del año.

En su último comunicado, el Copom (Comité de Política Monetaria) destacó que la balanza de pagos mostró un superávit de 0,2% del PIB en el trimestre julio-setiembre, "cuya evolución es acompañada por una depreciación de nuestra moneda superior a la registrada para la mayoría de las monedas de economías emergentes y otras monedas relevantes de economías desarrolladas".

"Durante el trimestre se observaron instancias de alta volatilidad en el mercado de cambios, con presiones vendedoras durante el mes de julio y compradoras durante el mes de agosto. Como en anteriores oportunidades el Banco Central intervino a efectos de evitar volatilidades excesivas en dicho mercado", argumentó el Copom. En agosto, el BCU había vendido casi US$ 400 millones en operaciones al contado y contratos a futuro para contener el avance del dólar. En setiembre, tuvo un breve respiro, ya que se mantuvo al margen del mercado, hasta octubre.

Por su parte, en la pizarra al público del BROU el billete verde subió ocho centésimos para cerrar a $ 36,55 para la compra y $ 38,05 para la venta. En los cambios privados, la punta vendedora se ofrecía en un rango de $ 38,10 a $ 38,25 en algunas pantallas en la tarde de este martes.

Argentina sigue inestable

Amenos de dos semanas de las elecciones, el dólar mayorista volvió a mostrar una renovada tendencia alcista en Argentina, que generó la participación del Banco Central (BCRA) durante toda la rueda con ventas de reservas. El objetivo fue aumentar la oferta de divisas y ponerle también un techo al precio. La autoridad monetaria buscó que el billete no superara los 58,30 pesos argentinos. Pese a la intervención, el mayorista mayorista sumó 22 centavos y se colocó en los 58,27. De esta forma, el peso argentino se depreció 0,40% este martes.

El promedio entre bancos que realiza el BCRA fijó el precio en los 60,44, un alza de 13 centavos, mientras que en las pantallas del Banco Nación (BNA) la divisa se mantuvo sin cambios en los 59,50. El dólar blue se colocó en los 63,50. El volumen operado en el segmento de contado avanzó 21% contra al viernes al colocarse en los US$ 399,4 millones, sin que se registraran operaciones en el segmento de futuros MAE.

Por otro lado, en Brasil el dólar también avanzó 0,8% frente al real y se negociaba 4,15 unidades este martes.

Las dudas en torno a lo que va a pasar ahora con la relación comercial de China y Estados Unidos siguen haciendo eco entre los inversionistas e impactando a las monedas emergentes. Y al peso chileno, en particular, con la caída en los precios del cobre recibe el impacto. Al cierre de las operaciones de la jornada, el tipo de cambio se ubicó en 716,50 pesos chilenos, lo que representa una subida de 4 unidades con respecto al cierre del lunes.

Con El Cronista y Diario Financiero-RIPE