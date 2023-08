Se filtró un audio de Aníbal Lotocki, el médico de Silvina Luna, tras la muerte de Mariano Caprarola

La muerte Mariano Caprarola conmocionó al ambiente de los medios en Argentina y volvió a poner la lupa sobre el médico Aníbal Lotocki, a quien el asesor de imagen culpó públicamente problemas de salud que le habría ocasionado una cirugía realizada en 2010, tras la cual denunció que el médico le colocó en los glúteos un producto prohibido para el uso en humanos. Lotocki también fue el profesional que operó a Silvina Luna, que está internada hace semanas en varias semanas con problemas que arrastra desde aquella intervención.

A pesar de que Lotocki había sido denunciado por otros pacientes que padecen los mismos trastornos de salud, Caprarola optó por no hacer la denuncia en la. Tanto el médico como su abogada, insisten en su inocencia.

"No hay un parte médico oficial, no conocemos los antecedentes médicos, esto no está judicializado", se atajó la abogada de Lotocki, aclarando que Caprarola nunca denunció a su defendido ni civil ni penalmente. "No puedo hablar ni opinar de lo que no sé, no sabemos qué pasó con Caprarola", dijo.

En LAM compartieron un audio del 18 de agosto, en el que Lotocki le habla al familiar de una paciente y se despega de cualquier responsabilidad por los dolores que sienten quienes se operaron con él, pero también se refiere a la muerte de Mariano Caprarola: "Un chico que se muere porque le cortaron una arteria o no sé qué pasó, que se desangró... No hablan de quien hizo la mala praxis, hablan de alguien como yo, que lo operé hace 13 años y aparte no tengo ninguna denuncia de nada con este muchacho. Son habladurías de la prensa, tampoco me puedo hacer cargo de eso".

También se escucha cómo el médico se defiende y justifica: "Está perfecto, está perfecto que no confíes en mí y que, a pesar de lo que te dije de que no tiene nada en los glúteos, se haga una ecografía para que corrobores en el estudio que no tiene nada raro y está perfecto. Ahora, si me vas a creer, entonces, y le hicieron todos los estudios, te das cuenta de que está todo bien, que está todo perfecto".

"Yo te expliqué que ella tiene unos tensores que no sabemos... que le sacamos, se le habían roto y le provocaba el dolor. Probablemente, tenga el tensor en algún lado, le habrá quedado alguno, no se lo puede identificar, no está en la tomografía, pero bueno... Lo que podemos hacer es lo siguiente: se le pide una resonancia, si en la resonancia se puede ver y se le puede sacar. Eso es lo único que tiene", continúa Lotocki.

"Después, el resto, el tema de que esté deprimida y todo eso, por lo que escucha en la tele... Imagináte que es una cuestión de la que no puedo hacerme cargo. No sé, por ahí ella tiene depresión y toma un montón de medicamentos... Pero bueno, de ahí que vos lo anexes o lo articules con esto, bueno, es medio extraño. Tampoco me puedo hacer cargo de todo lo que dicen en la tele", concluyó el audio de Lotocki.

A pesar de estar condenado a cuatro años de prisión, Aníbal Lotocki está en libertad porque la pena aún no está firme. Actualmente, se encuentra inhabilitado por la Justicia para ejercer su profesión.

