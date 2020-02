Estudio sobre niños superdotados en Uruguay dice que la mayoría va a centros privados

Hasta este miércoles, el número de escolares con superdotación intelectual en Uruguay era pura especulación. Pero un informe impulsado por el Ministerio de Educación y Cultura y desarrollado por el cirujano Omar Quiñones y el psicólogo Horacio Paiva le puso fin a la escasez de datos sobre el asunto. El documento revela que en las escuelas uruguayas el 2,8% de los alumnos presentan superdotación intelectual y, a partir ese número, se desprende que hay alrededor de 19.000 superdotados en todo el sistema educativo uruguayo obligatorio.

Es que según establece la investigación, ese porcentaje –que se obtuvo en base a estudios con centenares de escolares– va más allá de Primaria y se puede trasladar a todo el sistema educativo. "Los porcentajes se mantendrían sin cambios significativos en otros rangos etarios y en las diferentes áreas geográficas del país", sostiene el informe. En base a ello, El Observador calculó el porcentaje (2,8%) sobre una cohorte de 700.000 alumnos, la cantidad aproximada de estudiantes que están bajo la órbita de la Administración Nacional de Educación Pública. De esa manera, el resultado que se obtiene es 19.600, la cantidad aproximada de superdotados en la educación obligatoria.

El documento también hace foco en los estudiantes con altas habilidades intelectuales y establece que representan al 8,6% de los escolares. En base al cálculo anteriormente explicado, alrededor de 60.200 estudiantes del sistema educativo uruguayo tienen altas habilidades intelectuales.

Diego Battiste

La diferencia entre los niños con superdotación y los que tienen altas habilidades se encuentra en el nivel de coeficiente intelectual que presentan. Las personas normales presentan una cifra entre 85 y 115. Los que tienen alta habilidad se encuentran en un rango más arriba: entre 115 y 130. Pero los que tienen superdotación superan ese límite y van más allá del 130.

Uno de los datos más llamativos que revela el estudio es que tanto el porcentaje de niños con superdotación así como el de chicos con altas habilidades es tres veces superior en las escuelas privadas que en las públicas. Mientras en las escuelas públicas estos porcentajes están en 1,6% y 5,5% respectivamente, en los centros privados las cifras pasan a 5,7% y 15,7%.

El psicólogo Paiva, en conversación con El Observador, explicó que este fenómeno “no tiene que ver con la escuela” a la que concurren directamente sino que se debe a la “pertenencia sociocultural” de los niños.

“La inteligencia, si bien está fortalecida por la educación formal, no está formada básicamente por una escuela. Lo que incide es de dónde venís desde el punto de vista biológico, del punto de vista genético y de cuál es tu código postal. O sea, cuál es tu pertenencia familiar, sociocultural, qué estimulaciones recibiste de pequeño e, inclusive, qué nutrientes recibió tu cerebro en tus primeros años de vida”, aseguró el experto en neuropsicología infantil.

La diferencia que hay en el terreno sociocultural no se encuentra en la distinción por sexos. Los niños con superdotación y altas habilidades intelectuales se distribuyen equitativamente entre hombres y mujeres.

Para Paiva ese descubrimiento resultó un motivo de felicidad. “En mi consultorio, de cada diez niños que recibo por superdotación intelectual, ocho son varones. Yo me preguntaba qué pasaba, por qué las niñas no estaban siendo detectadas. Lo que sucede es que cuando hay un divorcio entre la capacidad del niño y la oferta educativa, los varones tienen un comportamiento más disruptivo pero las niñas se adaptan más y no generan problemas. Entonces por las niñas se consulta menos”, contó.

El trabajo de investigación se basó en una muestra restringida: solamente con niños de 8 años provenientes de Montevideo y la zona metropolitana. Pero los investigadores entienden que esa selección aleatoria, dónde se ubica el 60% de la población nacional, es representativa.

Políticas públicas

Tanto Paiva como Quiñones comenzaron a realizar este estudio luego de solicitarle a la administración saliente que invirtiera en políticas públicas pensadas en esta población. Pero las autoridades pidieron que, antes, se produzca conocimiento acerca de cuántos son los escolares que poseen estas características, quiénes son y dónde están. Este miércoles, esos datos salieron a la luz.

Los especialistas, ante el cambio de gobierno, esperan que haya una educación especial para superdotados.

Diego Battiste

“Por apagar incendios no permitamos que se extingan los koalas”, expresó Paiva, haciendo referencia a que por ocuparse de los problemas más importantes del sistema no se puede descuidar el desarrollo educativo de miles de estudiantes que no siempre son tratados correctamente en el aula.

El psicólogo contó que ya hubo contactos –antes y después de las elecciones– con algunas figuras del nuevo gobierno y que, por las conversaciones que han mantenido, presentan “perspectivas muy optimistas” sobre lo que será el desempeño de las autoridades designadas ante esta problemática.

Trato en el aula

Según contó Paiva, en el trabajo en el campo observaron una tendencia: los docentes no presentan “demasiada empatía” hacia los alumnos más capaces. Eso, para el especialista, se debe a la falta de formación en la temática. “Como no tienen herramientas es una situación que no saben cómo abordarla”, sostuvo.

El técnico responsable del informe recomienda a las maestras “escuchar al niño y sus intereses” y valorarlo “según sus potencialidades”. Además, entiende que ante la presencia de un chico con superdotación se debe “flexibilizar el programa” y “no ponerle un techo” al niño, así como “agruparlo con otros niños que comparten intereses”.

“Hay que dejar de lado el armado de grupos por edades y entender que no es ningún pecado juntar niños de segundo año con los de cuarto y sexto cuando comparten intereses comunes”, agregó.