Jara sobre Gas Sayago: "si no estamos dispuestos a asumir riesgos no podemos invertir"

La exgerenta de Gas Sayago, Marta Jara, declaró este jueves como indagada por el trunco proyecto de la regasificadora y justificó sus decisiones: "La prudencia no es invertir poco, sino diversificar y trabajar con un portafolio reconociendo que los proyectos son inherentemente riesgosos, si no estamos dispuestos a asumir ese riesgo no podemos invertir y el costo de no invertir es extremadamente alto", dijo frente a la jueza María Elena Mainard. Citó como ejemplo los "apagones" en China, el "invierno difícil" al que se enfrenta Europa "por falta de energía" y "lo que pasó en Texas al principio de este año".

La exjerarca respondió sobre los gastos excesivos que se registraron en Gas Sayago y si bien aseguró no recordar que se haya pagado por "gimnasia" o "masajes" para el personal que cita el informe de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC), reconoció que se llevaban a cabo iniciativas de higiene laboral y ergonomía. Argumentó que era una política aprobada por el directorio.

"Un profesional venía a realizar algunos ejercicios de movilidad que duraban media hora, una cosa así para todo el personal. Entre la gente de Gas Sayago había más de uno que superaba los 70 años, había mujeres embarazadas y considero que un programa como ese es una buena inversión en el recurso humano de la empresa", justificó. Agregó que todos los viajes que se realizaron fueron "en el contexto de actividades de la empresa".

¿Por qué fracasó la regasificadora?

Jorge Barrera, abogado de UTE, consultó a Jara cuál es el motivo o los motivos que entiende fueron las causas del fracaso de la regasificadora.



La exjerarca contestó: "No se terminó de construir porque el contratista principal GNLS tuvo dificultades en poder certificar sus actividades, condición indispensable para que pudiera cobrar por la obra. Comenzó a incurrir en retrasos y empezó a plantear que tenía intención de renegociar precios y plazos. La recomendación del equipo técnico que fue considerada y aprobada por la dirección fue terminar el contrato sobre todo porque en ese momento se contaba con alternativas, no nos ponían en una situación de que terminar este contrato pudiera significar un riesgo de racionamiento y apagones de energía y consideramos que la opción más conveniente era la terminación, la transferencia de los activos por parte del contratista y el cobro de la garantía de cumplimiento".

Jara fue interrogada sobre el rol de OAS, el consorcio brasileño acusado de pagar coimas a jerarcas a cambio de contratos de obras públicas en el marco del Lava Jato. La exjerarca destacó que la contratación del consorcio la decidió GNLS, y que Gas Sayago únicamente aprobó para todos los oferentes la lista de subcontratistas que autorizaban. Pero posterior a ello, se contrató a OAS en forma directa para construir el gasoducto y eso se debió -según Jara- a que el consorcio ya estaba en Uruguay y eso hacía que el precio fuera 50% más barato que la siguiente oferta.

"No recuerdo los detalles de los antecedentes y recuerdo el análisis técnico que consta en el expediente de la evaluación y adjudicación de esa obra", respondió al ser interrogada sobre los antecedentes. El consorcio accedió a descuentos del 30% por el trabajo realizado. Jara manifestó que estaba "lejos" de ser conveniente rescindir ese contrato.

El informe de la consultora PWC afirma que el proyecto de Gas Sayago generó US$ 213 millones de pérdidas. Al hacer referencia a ese documento, Jara resaltó que se trata de un "informe" y no una auditoría, que además comete un error. Desarrolló que en esa suma se incluye una garantía que generó el proyecto y que en la aplicación de los fondos de Gas Sayago hay flujos que vuelven al Estado. "El más obvio es el impuesto en la rentabilidad de la empresa, el IRAE que se pagó ni bien se cobró la garantía", ejemplificó. Entre los activos que la regasificadora tiene a favor, dijo, son "materiales acopiados en el obrador de Punta Sayago. Tubos, piedras, acropodos y el valor que se estimó en ese momento era del orden de otros US$ 100 millones".

Consultada sobre las afirmaciones de los denunciantes, que sostienen que hubo oportunidades de dar marcha atrás con el proyecto pero se decidió seguir en forma "arbitraria" y "caprichosa", Jara comenzó por especificar que ella estaba de viaje cuando Argentina, en 2012, informó que no participaría del proyecto. "Desde mi primera vinculación como gerente con Gas Sayago ya no tuve reuniones de trabajo con partes argentinas del proyecto", expuso.

Luego, puntualizó que cuando se terminó el contrato con GNLS (Gaz de France y Marubeni), se valoró la posibilidad de utilizar todo lo producido hasta esa fecha, los materiales, los estudios, el permiso ambiental, una serie de activos e inversiones que habían estado a cargo de Gas Sayago -el dragado y el gasoducto de interconexión en un replanteo del proyecto-. "Entonces es una decisión que se puede considerar acertada o no, pero que a mi juicio no tiene nada de irracional", sostuvo. Allí se realizaron contratos por US$ 18 millones con cuatro empresas -Fugro, Insutu, Ustum S.A y Sener S.A- para poder contar con un proyecto ejecutivo que permitiera a Gas Sayago continuar con la obra en paralelo a la búsqueda del cargador (cuando se seleccionó a Shell para evaluar renovar la iniciativa).

En tercer lugar, mencionó la recisión del contrato con Sener Ingeniería y Sistemas -que tuvo intenciones, truncas, de demandar a la empresa-, pero dijo que no lo consideraría un "hito demasiado determinante" en el proyecto.

Por último, recordó el trunco proceso de "temporada abierta" en el que se convocó a interesados en utilizar la capacidad de la regasificadora que terminó en incorporar un socio vendiendo parte del paquete accionario de Gas Sayago en valor de lo que ya se había adquirido.

Finalizada la audiencia en la que declaró Jara, el vicepresidente de Ancap Diego Durand y el abogado de UTE Jorge Barrera cuestionaron que la regasificadora siguiera funcionando pese a que la empresa estaba en riesgo. "Hoy quedó demostrado que hay un informe del auditor externo de Gas Sayago que demuestra que desde el 2015 al 2019 la empresa estaba en riesgo y pese a eso continuaron en la misma", dijo Durand.

Barrera en tanto insistió en que "existieron cuatro oportunidades para discontinuar y terminar con las pérdidas y se optó por seguir adelante con ese proyecto, así que ahora queda la declaración de Raúl Sendic y luego la Fiscalía tendrá que evaluar si esa pérdida tiene una relevancia penal o no".

Las consultoras que estuvieron en la mira de los abogados

La exgerenta fue indagada sobre la decisión de contratar consultoras como King and Spalding, Foster Wheeler, Galway, Rina Brasil y el estudio Posadas, Posadas y Vecino. Jara indicó que estas "no son las más grandes" que asesoraron a Gas Sayago, sino que una era UTE. "Facturaba servicios de consultoría por llevar toda la contabilidad la parte de tecnología de la información y otros servicios administrativos y que acumuló unos US$ 3 millones". Agregó que King and Spalding, Foster Wheeler y Galway fueron cedidas por los accionistas (UTE y Ancap) a Gas Sayago. Se contrataron cuando "el vehículo de Gas Sayago aún no estaba funcionando". Sobre Rina dijo que "es una empresa de ingeniería que participó durante la evaluación de las ofertas para el contrato principal, sobre todo en los aspectos relacionados con la embarcación y la aprobación de la clase del barco y luego también asesoró respecto del gasoducto de interconexión", afirmó. Mientras que Posadas, Posadas y Vecino: fue contratada a través de un pedido de precios a una lista de estudios que sugirieron UTE y Ancap y el estudio acompañó todo el proceso de adjudicación y de terminación del contrato con GNLS, asesoró en temas comerciales y corporativos, explicó.

Las preguntas que Jara no respondió

La exgerenta dijo no recordar el nombre de la empresa que OAS debía subcontratar para solventar “algunas carencias relacionadas sobre todo con la actividad de tendido del gasoducto para su interconexión en el tramo subacuático”, pero además, no contestó las siguientes interrogantes.

¿Recuerda si tenía un algún antecedente concreto de realización de obras en este rubro (OAS)?

Se hizo un relevamiento de los antecedentes relevantes y además en aquellos rubros donde no se consideraron suficientes se impuso la obligación de que participara quien sí los tenía. No recuerdo los detalles de los antecedentes y recuerdo el análisis técnico que consta en el expediente de la evaluación y adjudicación de esa obra.

Usted mencionó que no lo consideraba un hito el contrato con SERN, ¿por qué se contrató a dicha empresa por el valor de US$ 7 millones cuando estaba vigente la contratación de la empresa Igeotest por más de US$ 4 millones?

No recuerdo el contrato con Igeotest, me suena que realizaba estudios geofísico.



Conoce el destino de un préstamo de agosto de 2013 a Gas Sayago de US$ 8 millones

No recuerdo en particular, el financiamiento de Gas Sayago provino primordialmente de los propios accionistas y el único préstamo que tenía una aplicación específica fue el que otorgó la CAF para las obras de gasoducto y dragado. Otros préstamos incluidos el de UTE eran préstamos corporativos y no tenían un cometido específico.