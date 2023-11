La emoción del periodista argentino al ver a su tía Ofelia ser liberada por el Hamas

Hernán Feler es periodista y relator de fútbol para la señal TyC, desde el la masacre del 7 de octubre, cuando Hamas atacó, mató secuestró a inocentes en territorio israelí se convirtió en uno de los símbolos de las distintas campañas por la liberación de los secuestrados.

No era para menos, Hernán Feler se anotició el mismo 7 de octubre que su tía Ofelia de 77 años fue una de las capturadas por parte del Hamas. Desde ese día en cada partido, incluso los de la selección argentina, o los que tuvieron que relatar, su potente voz se alzaba por el pedido de liberación.

Hernán Feler , sus familiares habían perdido contacto con Ofelia y dieron por sentado que había sido capturada por Hamas. “Mi primo le dijo que ponga su celular en vibrador, que no hable, que no mande mensajes de voz, que todo lo haga escribiendo. Eso fue más o menos cuando arrancó, que mi primo le pidió que se vaya al refugio, cerca de las 6 de la mañana. Estuvieron un largo rato hablando y en comunicación permanente. Hasta que en un momento mi primo le mandó un mensaje y ese mensaje quedó con un solo tilde, y por supuesto que ahí empezaron a pensar lo peor. Mi tía, como a otras tantas personas, se las han llevado, la han secuestrado. Se supone que están en Gaza secuestrada por Hamas, un grupo terrorista que desprecia la vida absolutamente.”

Ofelia Feler era la rehén argentina más longeva a los 77 años. Al igual que el resto de las víctimas mencionadas, vivía en el kibutz Nir Oz. La mañana del sábado 7 de octubre Ofelia estaba sola en su casa: su esposo Héctor se encontraba internado en el hospital por una operación en su cadera. Empezó a escuchar los disturbios, las bombas, y como era costumbre se recluyó en el refugio que integra su casa: una habitación antibombardeo por el espesor de sus paredes.

Este martes en el marco del cese de fuego y liberación de otra tanda de rehenes, Hernán Feler pudo ver el rostro de Ofelia y de otras tres argentinas en un contingente de seis mujeres más.

Hernán Feler, nuevamente, recordó a los secuestrados y asesinados en Israel. Las palabras del relator se dieron en la previa al partido entre Argentina y Uruguay.



Más infornación en https://t.co/Hx47DVVbg4 pic.twitter.com/bI5a1JIEwz — VIS A VIS (@visavistv) November 17, 2023

“La noticia de que mi tía figuraba en la lista de hoy de los rehenes que iban a ser liberadores en este nuevo acuerdo la conozco desde ayer a la noche y traté de guardarla como él me pidió para que no se filtre y todo transcurra con total normalidad. Volvimos a hablar hoy a la mañana temprano y me costó muchísimo poder dormir. A las 3 de la mañana de acá, que eran las 8 de la mañana de allá, mi primo fue a buscar a mi tío y hablamos por teléfono hace 20 minutos para ver cómo la habían visto”.

Emocionado por la situación, no pudo contener las lágrimas. “Feliz. Mi papá es uno de los hermanos, Ofelia es la hermana más grande y para mi mamá es como su hermana adoptiva. Queríamos verla caminar, sonreir, teníamos indicios de muchas cosas, pero hasta que uno no ve, no cree. La verdad que es un primer paso importante, ahora vienen un montón de cosas. Hay que tener calma y tranquilidad. Verla que sonrió dentro de todo esto, es importante. Estamos juntos como siempre nos educaron en las buenas y en las no tan buenas. Esta fue muy mala. Pero bueno, hoy terminó”, concluyó.