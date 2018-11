Ley de alcohol cero: ¿qué dicen las estadísticas y cómo lo evalúa la Unasev?

La norma que introdujo el concepto de tolerancia cero para el consumo de alcohol en los conductores no ha demostrado una reducción significativa en la siniestralidad vial. Las últimas mediciones, de hecho, arrojaron prácticamente los mismos resultados que se registraron en los años previos la legislación, según datos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

El secretario general del organismo, Adrián Bringa, indicó a El Observador que eso se debe a que todavía ha transcurrido “muy poco tiempo” desde que la norma está en vigencia. Es que si bien la ley del 0.0% gramos de alcohol por litro de sangre para conducir se aprobó en el año 2015, recién en enero de 2017 se puso en práctica y, al día de hoy, la Unasev solo ha podido realizar estadísticas exclusivamente con los números del primer año de implementación, ya que el ejercicio 2018 todavía no se ha cerrado para cuantificar los datos.

“Es realmente muy apresurado sacar conclusiones sobre si una norma es buena o mala cuando solo hemos estudiado formalmente un año”, explicó el jerarca y argumentó que lo correcto sería contemplar la norma cuando tenga “cuatro o cinco años” de vigencia. "Recién ahí se podrían empezar a valorar los cambios sociales", añadió.

Las espirometrías positivas en 2017 que generaron siniestros de tránsito con personas lesionadas se ubicaron en el rango del 6%, un número similar al que se alcanzó en 2016. Únicamente el 1% de ese de esa cantidad corresponden a conductores que registraron tener un valor del alcohol en sangre de entre 0.0% al 0.3%.

“Alguien podría pensar que como solo es un 1% el que se ubica por debajo del 0.3% de alcohol, no pasaría nada si se permite conducir con esa tolerancia, porque son muy pocos. Pero ese razonamiento es demasiado simplista”, afirmó Bringa y explicó que la norma intenta eliminar el hábito de manejar cuando alguien ingirió alcohol. "Es algo mucho más profundo. Es un cambio cultural importantísimo", aseguró.

Si se flexibiliza la medida, dijo el jerarca, se corre el riesgo de aumentar la fatalidad en el tránsito. “La gente desconoce cuánto es realmente un 0.3% de alcohol, no se puede cuantificar porque siempre varía. No solamente difiere en si se consume cerveza o whisky. Si un día, por ejemplo, un vaso de vino dio en una persona el valor permitido, ese mismo vaso puede dar un valor más alto en otra oportunidad si la persona hizo mucho ejercicio o si está muy cansada”, detalló Bringa.

El jerarca insistió en que si se permite a los conductores realizar este tipo de cálculos mentales, incluso cuando ya han bebido alcohol, incrementa la posibilidad de que la gente maneje el auto borracha. Y eso supone aumentar el peligro que corre el propio conductor y, además, el resto de la población.

“El cambio cultural al que apuntamos es que la gente se convenza de que si bebió alcohol, sin importar la cantidad de vasos, no puede conducir. No prohibimos beber vino. Prohibimos manejar si se consumió bebidas alcohólicas”, aseguró el jerarca y ejemplificó que lo mismo sucedió con el cigarrillo. “La norma no prohibió fumar, sino que no permitió fumar en recintos cerrados”, diferenció.

Experiencia internacional

“No conozco ningún país que al flexibilizar los permisos para conducir con alcohol haya conseguido resultados positivos. Todo lo contrario”, detalló Bringa y puso el caso de Brasil.

Ese país pasó de tener cierto margen de tolerancia a reducir el alcohol a cero, y como a los pocos años vieron cambios favorables, dijo Bringa, el gobierno decidió liberar un poco la norma y permitir nuevamente un porcentaje de alcohol. “Bajaron la exigencia y les aumentaron los siniestros con presencia de alcohol, y lo curioso fue que lo incrementaron rápido que lo que habían disminuido”, aseguró.

El precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou, quien este viernes prometió que si llegaba a la presidencia permitiría volver a conducir con 0.3% de alcohol en sangre, aseguró vía Twitter que varios países diseñan normas más permisivas que la que rige actualmente en Uruguay y con ellas consiguen resultados positivos.

Quieren dar la discusión en serio? Lo hablamos en base al derecho comparado? Nos basamos en estadísticas ?Seguimos regulando de esta manera? Empoderamos a la gente? Mejor prohibir radicalmente? pic.twitter.com/8TwoSivOTP — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) November 23, 2018

Bringa afirmó tener conocimiento de esos números, pero añadió que justamente esos países implementan políticas de seguridad vial hace más de 50 o 60 años cuando, en cambio, según sostuvo en Uruguay existen hace 10 años. “Lo que tienen esos países es lo que nosotros no hemos podido construir: cultura en seguridad vial. Y para conseguirlo se necesitan años de políticas. Pero aparte de esto, la conducta de los alemanes, de los franceses o ingleses en el tránsito no es comprable con el comportamiento que podemos tener en el Río de la Plata para manejar un auto”, distinguió.

El jerarca de Unasev dejó claro que la Organización Mundial de la Salud, entre otros organismos internacionales, es inequívoca a la hora de sugerir cuál es la política efectiva para reducir la siniestralidad vial. “Ellos dicen claramente que la única tasa segura de alcohol al momento de conducir es 0.0%. Y ese dato es irrebatible”, destacó el jerarca.

“Nuestro trabajo es defender la seguridad de la población y que la gente no muera en accidentes de tránsito. Para eso utilizamos evidencia científica internacional. Yo no tengo claro qué es lo que defienden los políticos que quieren eliminar esta norma. ¿Las ventas de los productores de vino? -se cuestionó- Eso no es nuestro foco. Nosotros siempre vamos a priorizar la seguridad de los uruguayos antes que un argumento económico”, sentenció.