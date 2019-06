Mujica, sobre Sartori: "No puedo ser tan estúpido de mandar al Partido Nacional un millonario”

El expresidente Mujica respondió a los rumores que establecen que promovió al precandidato Juan Sartori para que se uniera a los blancos, como estrategia para influir en el Partido Nacional.

Mujica afirmó que no promovió a Sartori en la política. “Me han atribuido que fue una maniobra mía, que lo mandé. No puedo ser tan estúpido de mandarle al Partido Nacional un millonario que puede gastar un montón de plata para hacer propaganda a favor del Partido Nacional cuando yo estoy peleando con el Partido Nacional. Si hubiera tenido influencia, lo traigo para acá, solamente alguien que no piense puede inventar semejante novela”, dijo Mujica, según informó El País.

Contó que Sartori fue a su casa a consultarle sobre su decisión de presentarse como candidato. “Le dije: 'si le parece, métase'”, afirmó Mujica

Además, agregó que jamás creyó que Sartori se postularía para ser candidato. “Cuando me dijo, pensé que, por la tradición en el Uruguay, de legislador o algo de eso como es la historia del Uruguay. Ahora, que me saliera como de atrás de un palo como candidato a presidente, me llevé una sorpresa brutal. ¡Yo creía que sabía! Yo me equivoqué, porque el problema no es este señor, el problema es el pueblo uruguayo que le da pelota y la plata entra. ¡Ese es el problema! Y si el futuro del Uruguay va a estar laudado por la billetera, estamos fritos”, dijo Mujica.

Por otro lado, Mujica reconoció que Sartori tuvo el coraje que otros empresarios no tuvieron al ser de los primeros en instalar la industria del cannabis en Uruguay. “Éste vino de afuera, colocó los “chanchos” y lo vendió”, comentó refiriéndose a Sartori.

Acerca de la inclusión de Uruguay en la lista negra de la OIT, Mujica dijo que hay que buscar solucionarlo. “Me parece que hay que trabajar, hay que hablar mucho con el movimiento sindical y hay que cuidar ese capital”, mencionó el expresidente.