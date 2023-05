Murió Benjamín Gamond, uno de los jóvenes argentinos atacado a machetazos en una playa de México: tenía 23 años

Este lunes murió Benjamín Gamond, el joven argentino de 23 años que fue atacado a machetazos en la playa Oaxaca, ubicada en la costa oeste de México.

Gamond fue atacado de manera sorpresiva, por causas que se investigan, cuando estaba almorzando junto a otros dos argentinos –otro joven y su novia, de 22 y 29 años– que están fuera de peligro.

Según informó La Nación, el joven que murió en las últimas horas había sido trasladado a un hospital de Ciudad de México, pero estaba en coma inducido y su estado era muy grave.

Instagram Marcos Gamond

El mensaje de Marcos, el hermano de Benjamín Gamond

"La familia Gamond informa con inmenso dolor que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó", se lee en el mensaje que compartió la familia en las redes y que fue consignado por los medios argentinos. Gamond era el más comprometido de los tres jóvenes argentinos porque recibió heridas en la cabeza y sufrió daño neurológico.

Sus amigos intentaron defenderlo cuando vieron el ataque y también fueron agredidos, aunque sus heridas fueron más leves en las manos y los brazos.

El atacante fue identificado como Cruz Irving Martínez Flores, un hombre oriundo del Estado de Guerrero de 21 años.

Quién era Benjamín Gamond

El joven de 23 años era oriundo de Córdoba. Estaba instalado en México por trabajo –se dedicaba a la gastronomía–, era amante del skate y del rugby. De hecho, según recordó TN noticias, jugó en el Club Tala a ese último deporte.

Estaba vacacionando en la costa oeste de México junto a un amigo de la infancia, Santiago Lastra, de 23 años, y la novia de este último, Macarena González, de 29.

Habían llegado a esa playa paradisíaca y turística hacía poco tiempo, cuando el viernes fueron atacados a machetazos de manera sorpresiva.