"Salió corriendo de la nada": así fueron los instantes previos al brutal asesinato a machetazos del turista argentino Benjamín Gamond

Benjamín Gamond (23) falleció este lunes, tras ser atacado a machetazos en las playas de México. El joven no logró superar las lesiones en su cuerpo y luego de cuatro días internado, su familia confirmó su defunción.

"Gracias por esperarme", escribió su hermano Marcos, luego de conocerse la dolorosa noticia. Vale recordar que él viajó hasta Tulum, en cuanto se enteró del "estado crítico" que atravesaba con tan sólo 23 años.

La dolorosa despedida al joven que murió por un ataque en México

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Marcos compartió un conmovedor mensaje: "Volá muy alto, torito. Nos veremos de nuevo. Te amamos".

"Cuántos buenos momentos, me los guardo a todos en el corazón", agregó, junto con una foto de ambos, previo a la agresión.

En su posteo, estaba incluido el comunicado oficial que anunció el fallecimiento: "La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó".

El ataque a los turistas argentinos en México

El viernes 12 de mayo tres turistas argentinos fueron embestidos por un hombre quien los atacó a machetazos en una playa de México "por la espalda y sin motivo", aseguró la familia.

Benjamín (23), junto con Macarena (29) y Santiago Lastra (22) sufrieron "lesiones de gravedad" en el violento episodio. Sin embargo, el primero de ellos debió ser internado de urgencia Hospital Ángeles de Pedregales de alta complejidad.

El joven fallecido recibió dos machetazos en la cabeza con pérdida de masa encefálica. Además, sufrió un "shock hipovolémico" debido a la gran cantidad de sangre derramada.

En tanto, Santiago registró una fractura en el brazo, mientras que Macarena debió ser intervenida por "un corte y fractura en el húmero".

La agresión inesperada

La madre de Macarena dio más detalles del hecho. En diálogo con Necopchea Digital, dijo que los chicos conocieron al asesino en una lancha que los trasladaba al lugar donde se dio el crimen. “Estuvo hablando con ellos y les dijo que erar instructor de surf. Cuando llegaron a la isla, él les dijo que era de ahí y que cualquier cosa que necesitaran, él iba a andar por la costa”, dijo Fernanda Carina González.

Los turistas pasaron allí la noche y, al otro día, Benjamín se lo encontró y le preguntó donde podían comprar tablas de surf, según la madre de Macarena.

“El tipo lo miró sacado, como si no lo conociera”, dijo, y contó que minutos después "salió corriendo de la nada, como loco, y lo atacó con el machete en la cara y la cabeza (a Benjamín Gamond). Lo único que le dijo fue: ‘A vos te mandaron, a vos te mandaron’”.

“Entonces Maca se le tiró encima para que no lo atacara más y ahí la cortó a ella. Mi hija logró pararse y correr para pedir ayuda. También atacó a su novio produciéndole cortes en la zona de los brazos y una fractura en la muñeca”, agregó.

