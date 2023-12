"Te estás sacando prejuicios": Romina Uhrig sorprendió en el Bailando 2023 con un baile porno

Romina Uhrig impresionó al panel de jueces en el Bailando 2023 con un ardiente reggaetón al ritmo de "420" de Emilia. Durante su actuación, compartió besos apasionados con sus compañeros de baile, desplegando más de un minuto de movimientos sensuales y contacto cercano con su pareja. La presentación culminó con un impactante topless, permitiendo que le tocaran los pechos.

Este desempeño generó una oleada de comentarios entre los televidentes, evocando la recordada actuación de Silvina Escudero años atrás, donde al final de la coreografía le besaron los pezones. Las críticas en las redes sociales no se hicieron esperar: "Esto fue una grasada total", "Vulgar, ordinaria, horrible", "Mostrando las gomas que pagó con la plata del pueblo", fueron algunos de los comentarios negativos dirigidos a la diputada por su presentación del viernes.



Dos de los jueces también expresaron opiniones picantes en sus evaluaciones. Ángel De Brito señaló una falla técnica y comentó sobre el final de la actuación de Romina: "No lo vi hot y no quiero calificarlo. La diputada refregándose las tetas no me parece sensual. Me pareció de más", otorgándole un puntaje de 0. Pampita, por su parte, reconoció ciertos errores pero valoró la audacia de Romina: "Romi te veo afectada. Hubo cosas mal, pero hemos pedido tanto que más allá de la carta que jugaste al final, voy a valorar que te jugaste. Solamente por el gesto mi puntaje es muy bueno".

Romina Uhrig sorprendió en el Bailando 2023 con un baile porno

Moria Casán decidió respaldar a Uhrig: "Te estás sacando prejuicios. Me pareció el único reggaetón hot de los que vi acá. Tiene que ver con lo no académico, con la pasión, la entrega y las ganas. Para mí fue una performance genial. Mi voto es un 10". El último en emitir su voto fue Marcelo Polino, quien elogió el final y la actitud de Romina: "Me gustó el final y vos Romina, y que les des la posibilidad a Sol 1 y Sol 2. Te prefiero jugando sexy que en el Congreso con la nuestra. Les pongo 7".