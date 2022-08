Todas las ventanas que abre un MBA

Primero está la reflexión: “Quiero crecer en mi camino profesional” o “necesito tener más herramientas”, o “este año sí puedo encontrar el tiempo para ampliar mis horizontes y salir de ese lugar de comodidad” o “mis clientes me demandan ciertos conocimientos que hoy no tengo y debería tener”. Después llega la pregunta, la decisión y la elección: “¿Quiero hacer un MBA? ¿Dónde lo quiero hacer y de qué manera?”.

Las historias de Nicolás Alonso, Alejandro González, Eloísa Iriñiz y Romina Quintillán tienen características distintas, pero las cuatro coinciden en un punto: todos eligieron hacer su Maestría en Dirección de Empresas en UCU Business School (UCUBS).

En 2005 Eloísa Iriñiz se fue a vivir a Bella Unión, Artigas. Allí empezó a trabajar en ALUR, una empresa que es parte del Grupo Ancap y que tiene, a nivel nacional, tres industrias ubicadas en distintos puntos de Uruguay. Pasaron los años, Eloísa se afianzó en su rol, sus hijos crecieron y apareció la idea de que si quería seguir creciendo profesionalmente tenía que prepararse más. “Necesitaba una mirada más general hacia los negocios y desarrollar habilidades blandas, por eso decidí empezar a buscar opciones de MBA. Si bien conocía la propuesta de la Universidad Católica, vivía y trabajaba lejos de Montevideo: era imposible hacerlo en las modalidades tradicionales. Hasta que en 2019 surge el MBA 3x3 con características que cuadraban perfectamente con mi vida personal y laboral”, cuenta. Eloísa no lo dudó, sabía que esa era la oportunidad de hacer un MBA; y así se convirtió en una de las estudiantes de la primera generación del programa.

Hoy recuerda esos 15 meses como “realmente intensos”, pero que extrañó mucho cuando terminaron. “Me tocó ser parte de equipos de trabajo formidables, con compañeros muy profesionales, de los que aprendí muchísimo. Muchos de ellos son amigos que el MBA me regaló”, dice Eloísa.

Una opción siempre atractiva.

Nicolás Alonso lleva adelante, desde hace cinco años, una consultora en asesoramiento corporativo, y planificación fiscal y patrimonial. Al igual que le sucedió a Eloísa, también sabía que la única manera que tenía de hacer un MBA era si encontraba una modalidad a su medida. “Mi trabajo me demanda muchos viajes al exterior y de forma no planificada, entonces había una alta probabilidad de perderme varias clases durante el año”, cuenta. El MBA 3x3 de UCUBS, entonces, resultó ser la opción perfecta. “El principal objetivo era fortalecer conocimientos a nivel de perspectivas financieras en general, debido a que muchas veces asesoro a clientes y entendía que necesitaba estar más sólido en ese aspecto. Sin embargo, durante el proceso del MBA encontré una gran cantidad de herramientas que son iguales o hasta más valiosas que las que creía que necesitaba fortalecer. Herramientas como liderazgo, comunicación, resoluciones de conflictos, marketing, motivación y manejo de personas a cargo, han sido muy enriquecedoras”, concluye.

Romina Quintillán es psicóloga y gerente de Recursos Humanos de CPA Ferrere. ¿Por qué decidió hacer un MBA? Romina lo resume así: “Quería sentarme en una reunión de directivos, y poder agregar valor real al tocar tópicos como un estado de resultados y finanzas o poder colaborar más técnicamente en la elaboración de una estrategia comercial y marketing”.

Además de haberle aportado una visión mucho más amplia sobre el entendimiento de los negocios, Romina destaca el intercambio de miradas, opiniones y análisis con sus compañeros, todos profesionales de distintas áreas. Y, por supuesto, los amigos que, asegura, “siempre es un lindo plus”. Cuando pasa raya elige la siguiente reflexión: “Estoy convencida y he comprobado que el MBA me acercó en gran medida al rol y desafío que tengo actualmente; los aprendizajes adquiridos me acompañan hasta hoy, en cada día de trabajo”.

Es habitual que aquellos que deciden hacer una Maestría en Dirección de Empresas noten un impacto positivo en sus trabajos y que, en algunos casos, crezcan en sus responsabilidades y cambien de roles.

Alejandro González es Technical Director de Globant y dice que cuando empezó su MBA llevaba varios años al frente de equipos y manejaba clientes en distintos países. “Quizás debería haberlo hecho antes”, cuenta. Entonces, ¿a quién se lo recomendaría? Alejandro responde así: “A todo profesional con vasta experiencia que quiera agregar skills necesarios para su trabajo o para apuntar a un nuevo cargo. Yo tuve un cambio laboral mientras cursaba, disparado en parte por cosas que fueron surgiendo en conversaciones y reflexiones que tuve durante mi proceso en UCUBS”.

A Eloísa le sucedió lo siguiente: cuando estaba por finalizar su MBA se produjeron cambios importantes en la empresa en la que trabajaba, se creó un Centro de Servicios Compartidos que unificó las áreas de soporte de tres de las empresas del Grupo Ancap; una de esas áreas era la de Administración y Finanzas, donde ella trabajaba. “Tuve la oportunidad de acceder a gerenciar el área de planificación y control, justamente con una mirada más general y de gestión de las empresas. El MBA me brindó herramientas de mucho valor que me han ayudado y todavía me ayudan a transitar este nuevo desafío”, cuenta Eloísa.

Nicolás también vivió varios cambios durante su proceso en UCUBS y después de un año de pandemia decidió que era tiempo de poner en práctica los aprendizajes de la maestría: así nació su centro de fitness. Por estos días Cycling & Rowing Center festeja su primer aniversario. “Hoy continúo aplicado las herramientas del MBA, no solo a nivel profesional y laboral sino también a nivel personal”, concluye Nicolás.

Inicio de MBA 3X3 (modalidad intensiva): 16 de agosto.