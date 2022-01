Un hombre está emplazado por el asesinato del hincha de Peñarol baleado en La Unión

Luego de una serie de allanamientos, la Policía identificó a dos involucrados en el asesinato del adolescente de 17 años que murió en el barrio de La Unión tras haber recibido un tiro en la cabeza. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, confirmó este martes en conferencia de prensa que uno de ellos fue detenido y ahora se encuentra emplazado. El joven llevaba una camiseta de Peñarol, razón por la que fue asesinado. Otros barras de ese equipo habían matado a un barra brava de Nacional en la Vía Blanca que había participado en el asesinato de Hernán Fiorito —asesinado en 2016 en Santa Lucía en los festejos por el cumpleaños de Peñarol—. Al momento, la Policía entiende que matar al joven, que ninguna vinculación tenía con las barras, fue una forma de tomar represalia.

"Ignacio tuvo la mala suerte de justo tener puesta la camiseta de Peñarol, cuando esta gente salía y se desató la barbarie. No tenía ningún vínculo con Peñarol más allá de ser simpatizante. La única vez que había ido al Campeón del Siglo fue a ver a Uruguay", dijo Gumer Pérez, abogado de la familia de la víctima, a El Observador.

Luego del asesinato, Erwin "Coco" Parentini, barra de Peñarol preso por haber sido autor intelectual del homicidio del hincha de Nacional Lucas Langhain, difundió un audio en el que amenazaba con un "vendaval" de crímenes. "Las cosas son entre grandes. Un niño, un adolescente que va en una bicicleta a hacer los mandados, no tiene nada que ver con una hinchada de fútbol, una barra de fútbol, eso no se hace (...) Es un acto de cobardía, si ellos saben cada cual dónde vive cada quien, cada jefe. Eso es cobardía, como lo que hicieron en Santa Lucia con (Hernán) Fiorito, otra cobardía más. Siempre lo mismo con ustedes", decía el mensaje.

"La violencia se combate con violencia, vamos para ahí de una. No van a saber cómo ni cuándo ni dónde, pero les van a aparecer por todos lados", dijo entonces Parentini.

Los clásicos de verano y las modificaciones que empujaron a la violencia de las barras fuera de los estadios

Si los partidos de fútbol son para hacer una guerra "se van a suspender", expresó terminantemente el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuando se conoció la noticia del asesinato del adolescente. Finalmente, según confirmó el jerarca a El Observador, el clásico fijado para el 22 de enero en el Estadio Centenario se jugará normalmente y con público.

Estos tres hechos –dos de este año y otro de 2016– se registraron lejos de las canchas de fútbol. Incluso, los últimos dos se dan en un momento en el que los equipos ni siquiera están jugando, ya que se encuentran de pretemporada. ¿Por qué la violencia se trasladó a otros puntos?

El sociólogo Leonardo Mendiondo, uno de los profesionales que más han estudiado la violencia de las barras bravas en Uruguay, aseguró días atrás a El Observador que este cambio no representa ninguna sorpresa: "Los muertos no se produjeron nunca dentro de la cancha, la mayoría fueron en las inmediaciones o un poquito más lejos, dentro de un estado de violencia general en la sociedad. Se fueron alejando un poquito más hasta llegar a lugares que no tienen nada que ver, también porque las cámaras de vigilancia funcionaron en ese sentido", explicó el sociólogo.