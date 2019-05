Vaso de Starbucks en Game Of Thrones: un "error" que suma millones

Game of Thrones atraviesa su octava y última temporada ante la atenta mirada de millones de concentrados y atentos fanáticos. Pero la aparición de un vaso de Starbucks en el episodio del domingo pasado se convirtió en el chisme más comentado de las redes sociales, mucho más que lo acontecido en el capítulo.

Al respecto, la productora ejecutiva de la serie de HBO, Bernie Caulfield, confirmó que se trató de un error y no de una estrategia de product placement: "No lo puedo creer: nuestra gente que está en el set y los decoradores están en su trabajo al 1.000%". dijo, asombrada, mientras que desde Starbucks publicaron una ironía en su cuenta de Twitter: "Para ser honestos, nos sorprende que no pidiera un Dragon Drink".

¿Cuánto gana Starbucks?

Las cifras detrás de la serie explican el precio de aparecer como marca, aunque sea de manera involuntaria. Se trata del programa más popular en la historia de HBO. Durante 2014, venció a The Sopranos alcanzando 20 millones de espectadores y tuvo una audiencia de 25,7 millones durante la temporada 6.

De igual forma, el episodio The Long Night, emitido la semana pasada, atrajo a 17,8 millones de vistas en todas las plataformas, lo que lo convierte en el más visto de la historia de HBO, que al mismo tiempo registró un récord en redes con más de 7 millones de tuits.

Stacy Jones, CEO de Hollywood Branded, le explicó a la consultora MarketWatch que GOT "es una serie de TV del tamaño de un Super Bowl. Estamos comparando esto con una película de la franquicia de Transformers en donde las acciones de este tipo rondan entre los US$ 250 mil y el millón de dólares".

Además, si se suma el ruido que causó el evento en redes sociales, más la cobertura que alcanzó en medios de comunicación a nivel global, se estima que la firma de cafeterías pudo haber ganado bastante más por alcance. Desde Apex Marketing Group Inc. otorgaron un valor a la taza de más de US$ 11 millones luego de rastrear la noticia y medir la cobertura que el hecho tuvo en radio y televisión, noticias digitales y social media. Es decir, casi el doble de lo que cuestan los 30 segundos de publicidad en el Super Bowl.

Esto tiene sentido, si se considera que en Twitter -de acuerdo con datos de la propia plataforma- los tuits relacionados con Starbucks se habrían publicado a una velocidad y promedio 10 veces mayor que su promedio habitual por hora.

Quizá para algunos la respuesta de Starbucks ante el hecho fue muy sutil si se considera el revuelo que causó y teniendo en cuenta que incluso podría no ser un vaso suyo; sin embargo, lo que queda claro es que el trabajo ya estaba hecho por el jugador más importante en cualquier estrategia de publicidad, relaciones públicas o medios: el propio consumidor.

Fuente: El Cronista - RIPE