Mercado del ganado gordo con nuevas referencias y la industria midiendo cuánto está dispuesta a pagar

El mercado del ganado gordo se afirma , aunque la industria frigorífica va midiendo cuánto está dispuesta a pagar dependiendo de la calidad de los vacunos , con una oferta de animales de campo que aumenta a cuentagotas a pocos días del comienzo de la faena de corral para la próxima ventana de cuota 481.

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Hay una clara diferenciación de precios entre los ganados especiales bien terminados, que puede llegar hasta US$ 0,20 por kilo dentro una misma categoría, comentó Carlos de Freitas, director de Carlos de Freitas Negocios Rurales.

“La posición de los compradores de no presionar demasiado la oferta se explica por la válvula de la faena de ganados de corral para cuota 481 que empieza a fines de octubre”, dijo el consignatario, que proyecta una estabilización de precios en los actuales niveles, más allá de alguna suba moderada en las próximas semanas.

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Mientras se reactivan plantas que estaban sin operar y se espera la llegada de cuadrillas kosher, la salida de ganado aumenta gradualmente.

La faena subió casi 24% la semana pasada frente a la anterior hasta 34.044 vacunos, la más alta en cinco semanas, y con una inusual relación: casi la misma cantidad de vacas que de novillos.

La primavera no termina de afianzarse. La falta de luz y temperaturas por debajo del promedio para la época frenan el desarrollo forrajero. “No va a haber una oferta importante”, subrayó de Freitas, una característica que a su entender se mantendrá en lo que resta del año.

Exportación de carnes

Mientras se fortalecen los valores para la hacienda gorda, se estabiliza el precio de exportación para la carne vacuna en el eje de los US$ 6.000 por tonelada.

El indicador Hacienda/Exportación que elabora el Instituto Nacional de Carnes (INAC) se encuentra en su mayor valor desde marzo y se mantiene por encima de las relaciones históricas entre el gordo y la facturación externa.

La tonelada de carne exportada en los últimos 30 días se situó en US$ 5.943 la tonelada y en la última semana fue de US$ 5.700, de acuerdo a los datos preliminares de INAC.

En Estados Unidos el mercado está más frío para la carne vacuna, en Europa los precios se moderan luego de tocar picos históricos y en China los valores se mueven un escalón abajo.

En los próximos días el foco de atención estará puesto en la feria de la alimentación SIAL de París, que comienza este fin de semana.

Mercado de reposición

El mercado de ganado de reposición acompaña la trayectoria del gordo, con firmeza de precios y demanda sostenida.

En ese contexto, aparece algo más de oferta.

En el remate de Plaza Rural de esta semana los terneros promediaron US$ 4,15 por kilo, una baja marginal de 0,5% frente al remate anterior, con 89% de colocación.

Los terneros livianos tuvieron 100% de ventas y mejoraron los promedios respecto a setiembre.

Los terneros de más de 180 kilos mostraron un ajuste a la baja de 1,7% con 86% de ventas.

Los corrales cruzan octubre con actividad moderada mientras la exportación en pie se mantiene activa y con valores estables.