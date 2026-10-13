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El doble récord de la agroindustria vacuna que Uruguay logró durante el último ejercicio

El INAC publicó el Informe Estadístico Año Agrícola 2025-2026 con varias novedades de la principal agroindustria local

13 de octubre de 2026 12:53 hs
Agroindustria cárnica uruguaya.

Agroindustria cárnica uruguaya.

Foto: Juan Samuelle

Con un volumen de carne exportada similar al del ejercicio anterior, en 2025/26 Uruguay logró un doble récord, considerando el precio promedio y el monto global de ingresos por sus embarques, destacó el Instituto Nacional de Carnes (INAC) en un Informe Estadístico Año Agrícola 2025-2026 con varias novedades de la principal agroindustria local.

Dos récords destacados por el INAC

  • Uruguay exportó en 2025/26 carnes vacunas por US$ 2.780 millones, un récord que responde principalmente a la mejora en el ingreso medio.
  • El Indicador de Mercados Externos (IMEx) logró también un máximo histórico: US$ 5.449 por tonelada (peso canal), superando el récord de 2021/22 (US$ 4.822).

Se exportaron 510.280 toneladas, un 0,2% más, recuperándose el indicador de la caída del ejercicio de 2023/24 al de 2024/25, pero aún lejos del récord de 2021/22 con 621.690 toneladas.

Los destinos de la carne vacuna uruguaya

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Sobre los destinos, se señaló la diversificación alcanzada: USMCA (Estados Unidos, México y Canadá) captó el 37,7% de la carne medido en volumen; China el 36,6%; la Unión Europea (UE-27) el 11,8% (los tres explican el 86,1% del total); Israel el 3,3%; y el Mercosur el 1,9% (los cinco explican el 91,3%).

Stock vacuno al alza

Con relación al stock de animales, creció 2,3% a 11.845.000 y se aproximó al record, logrado en 2015/16 con 12.051.000 cabezas.

El stock bovino suma un tercer ejercicio con crecimiento tras un piso reciente de 11.450.000 en 2023/24.

El menor volumen en el siglo fue al inicio del mismo con 10.598.000 cabezas y luego siempre estuvo por encima de los 11 millones.

La composición del rodeo actual es de 42% vacas, 26% novillos; 16% terneros; 15% vaquillonas; y 1% toros, con participaciones que se han mantenido bastante estables en los últimos lustros.

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Producción ganadera en campos de San José.

Menor faena de bovinos

La faena alcanzó a 2,21 millones de cabezas de bovinos (-4,9% con relación al período anterior) con 268,7 kilos de peso promedio (récord).

Esa menor faena, se destacó, se compensó parcialmente por el mayor peso por animal.

La faena, que cayó casi 5% como se indicó, está lejos del récord de 2021/22, cuando se industrializaron 2.745.599 vacunos.

En 2025/26 la faena consideró 49% de novillos; 34% de vaquillonas; y 15% de vacas; siendo el resto (2%) terneros y toros.

En cuanto al peso promedio en cuarta balanza por cabeza, mejoró, como se señaló, tras la caída apreciada en 2024/25.

En un conjunto de 32 empresas industriales las cinco más activas fueron Tacuarembó (13,9% de la faena); Las Piedras (11%); San Jacinto (8,4%); Pando (8,3%); y PUL (7,1%).
Frigor&iacute;fico BPU.

Frigorífico BPU.

Abasto local: 5% más

Con relación al mercado doméstico, se colocaron 150.245 toneladas, un 5% más y no lejos del registro mayor de 163.888 toneladas de 2014/15.

De lo volcado al abasto interno en el último ejercicio el 68% fue carne vacuna nacional y el resto importada.

Exportación de vacunos en pie

Otro dato expuesto por el INAC es que la exportación de ganado en pie en 2025/26 fue apenas menor, descendió un 0,7% solamente con relación al ejercicio previo, alcanzando las 381.233 cabezas (debajo del récord de 2017/18 cuando fueron embarcados 451.353 animales), con un peso medio de 325 kilos, un monto global de US$ 435,9 millones y US$ 1.143,9 por vacuno de valor promedio.

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