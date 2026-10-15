Mujeres del agro inspiran a las nuevas generaciones a liderar el futuro del campo

Este 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural , cuando se conmemora el valor de todas las mujeres rurales que cultivaron y cultivan el futuro, BASF Soluciones para la Agricultura envía un mensaje a las nuevas generaciones de niñas y adolescentes que sueñan con explorar y ocupar espacios de responsabilidad vinculados al sector del campo.

El agro hoy es mucho más que producción de alimentos: es innovación, tecnología, sostenibilidad y oportunidades para transformar realidades.

En ese camino, las mujeres rurales cumplen un rol fundamental, aportando conocimiento, liderazgo y compromiso al desarrollo del sector, se expresó en un informe remitido a El Observador.

En el mismo se indica que, en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural y del proyecto educativo “El Agro en tu vida”, BASF Soluciones para la Agricultura comparte los testimonios de Soraya Maritano, gerente Técnico de Soluciones Digitales; Evelin Fogar y Rosaura María Kotik, Técnicas de Desarrollo de Mercado (DTM) en la zona NOA/NEA de Argentina; María Berrutti, Técnica de Desarrollo de Mercado (DTM) en Uruguay; y Nora Huber Scholz, Técnica de Desarrollo de Mercado (DTM) en Paraguay, quienes acercan un mensaje de inspiración para las nuevas generaciones a partir de sus experiencias en el sector.

Testimonios desde BASF Soluciones para la Agricultura

Soraya Maritano dice que “las jóvenes que sienten interés por el agro no deberían dudar en seguir ese camino. Si es donde se imaginan y es su vocación, que ni se atrevan a dudarlo. Históricamente fue un sector donde predominaban los hombres, pero esa realidad cambió muchísimo en los últimos años. Hoy vemos mujeres liderando empresas, proyectos, equipos de investigación y áreas estratégicas. El talento no tiene género".

Desde Paraguay, Nora Huber Scholz invita a diferenciarse a través de la disciplina, la responsabilidad y el compromiso, entendiendo que los resultados requieren perseverancia.

En tanto, María Berrutti destaca que el agro es un ámbito en constante evolución, “donde siempre hay algo nuevo para aprender”.

En la misma línea, Rosaura María Kotik destaca la importancia de la perseverancia y la confianza en uno mismo para construir una carrera en el sector. "Le diría a una estudiante que nunca deje de luchar, perseverar y ser disciplinada. La facultad es una etapa de muchísimo aprendizaje que te prepara no solamente desde lo profesional, sino también para un mundo laboral que requiere esfuerzo, compromiso y adaptación".

Consultadas sobre cuáles serán las capacidades más importantes para los profesionales de las próximas décadas, las cinco coinciden en que el conocimiento técnico y la capacidad de adaptación seguirán siendo fundamentales, aunque ya no serán suficientes por sí solos.

Maritano remarca que "las relaciones interpersonales, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y el manejo de herramientas digitales serán diferenciales" mientras que Fogar considera que la adaptación a tecnologías como la inteligencia artificial será una competencia clave, aunque remarca que existen atributos que mantendrán su relevancia.

Para Berrutti, la curiosidad y el aprendizaje continuo seguirán siendo fundamentales. “La tecnología será cada vez más importante, pero las habilidades humanas seguirán marcando la diferencia”, asegura. Para Kotik, también serán determinantes la proactividad, el liderazgo, el trabajo en equipo y una mirada cada vez más vinculada a la sustentabilidad. Además, considera que la capacidad de aprendizaje continuo será indispensable para desenvolverse en un sector que evoluciona permanentemente.

El valor de la educación para construir oportunidades

Dentro del proyecto educativo “El Agro en tu vida”, uno de los principales objetivos es acercar a estudiantes de todo el país una mirada actual sobre el agro y sus oportunidades de desarrollo.

Para Fogar, la educación cumple un papel esencial para comprender cómo se producen los alimentos y derribar mitos que aún existen alrededor de la agricultura. "Es fundamental informar de manera clara y responsable para que las personas puedan conocer realmente cómo se producen los alimentos y tomar decisiones desde el conocimiento y no desde el miedo", asegura Fogar. Por su parte, Maritano recuerda que la escuela fue apenas el comienzo de un camino de aprendizaje continuo, pero “la formación nunca se detiene".

Por su parte, Kotik destaca el valor del acompañamiento de referentes durante el proceso de formación. "Si pudiera decirle algo a esa chica que estaba empezando, sería: creé en vos misma. No tengas miedo de ocupar espacios, de equivocarte y de volver a intentarlo". Además, señala que junto con los conocimientos técnicos es importante desarrollar habilidades vinculadas a la gestión de las emociones, la confianza personal y la capacidad de relacionarse con los demás.

Como mensaje final para las nuevas generaciones, las profesionales coinciden en la importancia de animarse a innovar, desafiar lo establecido y construir nuevas miradas para el agro. En ese sentido, Maritano alienta a los jóvenes a cuestionar y proponer nuevas ideas: “Desafíen a sus pares, líderes y referentes. Muchas veces las ideas que parecen más disruptivas son las que generan las transformaciones más importantes”.

Para Fogar, el futuro del sector también exige compromiso y responsabilidad en cada decisión. En la misma línea, Huber Scholz invita a combinar innovación con una mirada realista sobre el campo: “Sean curiosos, mantengan los pies en la tierra, trabajen con propósito y no tengan miedo de abrir nuevos caminos. El futuro del agro estará en manos de quienes se animen a innovar sin perder de vista la realidad del campo”.

Por su parte, Berrutti destaca el valor de la curiosidad y el aprendizaje constante: “Les diría que se animen a soñar en grande y a hacer preguntas. El agro necesita personas curiosas, comprometidas e innovadoras. Cada idea nueva puede ayudar a construir un futuro mejor”.

Y Kotik pone el foco en el valor del trabajo colaborativo y en el crecimiento de las mujeres dentro del sector. "Trabajando en equipo todo es posible. En el agro nada es completamente individual: necesitamos de otros, de sus conocimientos, experiencias y miradas. Cada vez somos más las mujeres que elegimos este camino y demostramos, con nuestro trabajo y nuestra pasión, todo lo que tenemos para aportar. Nunca pierdan las ganas de aprender, crecer y dejar su huella".

En el Día Internacional de la Mujer Rural, BASF Soluciones para la Agricultura reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo del talento joven, promoviendo una agricultura cada vez más innovadora, inclusiva y sostenible.